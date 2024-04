Trenérka říká, že nás každý nesnáší a chce porazit, těší Pejšovou před úvodním zápasem šampionátu

České hokejistky se v posledních letech díky pravidelným výhrám a získávání medailí zařadily mezi světovou špičku. Teď je čeká další turnaj, na kterém svou kvalitu musí potvrdit – ve Spojených státech totiž začne mistrovství světa a národní tým na úvod vyzve Finsko.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, co říkají české hokejistky před začátkem světového šampionátu v USA

Pozice českých hokejistek se v posledních letech změnila. Z týmu, který stoupá na výsluní, je najednou družstvo, které musí hájit bronzové medaile z posledních dvou šampionátů a zároveň pozici nejlepšího evropského celku.

„Nám trenérka Carla říká, že nás každý nesnáší a bude chtít porazit. Minulý šampionát jsme si to vybojovaly a teď si to musíme udržet, takže to bude asi výzva,“ říká obránkyně Daniela Pejšová, která je jednou ze stabilních členek ženské reprezentace.

I když získaly Češky na posledních dvou mistrovstvích cenný kov, proměnila kanadská trenérka Carla MacLeodová kádr – na turnaj vzala i tři členky letošního stříbrného týmu do 18 let, který dokonce porazil Kanadu.

Medailové ambice

Kromě Adély Šapovalivové se v dresu A-družstva představí také Anežka Čabelová a Tereza Plosová.

Jsem šťastná, že můžu pracovat s takovým týmem, chválí trenérka MacLeodová bronzové hokejistky Číst článek

„Já se určitě těším spíš, než abych byla nervózní. Vím, že máme dobrý tým a jedeme si to tam hlavně užít a vybojovat medaili,“ říká útočnice Plosová.

České hokejistky mají díky jinému formátu mistrovství světa předem jistý postup do čtvrtfinále, v základní skupině hrají o lepší pozici do play-off. A na úvod vyzvou tým na podobné úrovni – Finsko.

„My a Finky to máme mezi sebou tak, že záleží, kdo se před zápasem lépe vyspí. Bude to boj se všemi, takže se máme na co těšit,“ dodává Daniela Pejšová.

Utkání národního výběru proti Finkám začne v americkém městě Utica ve 21 hodin českého času.

🏆 Mistrovství světa 2024, které na lvice čeká v dubnu, zná rozpis své skupinové fáze! ⏳ Češky se postupně utkají proti Finsku, USA, Kanadě a Švýcarsku. 👊



📲: https://t.co/bSq4f68WAS#narodnitymzen #ceskyhokej pic.twitter.com/rJc9Sy1HT0 — Hokejový nároďák žen (@narodnitymzen) November 16, 2023