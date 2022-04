Trenéra Jalonena čeká v zápase s Finskem setkání se starými známými. Do tréninku se zapojil Krejčí

Čtvrteční úvodní zápas národního týmu na Českých hokejových hrách nabídne duel vyhlížený již od 10. března, kdy českou reprezentaci oficiálně převzal Kari Jalonen. Dvaašedesátiletý kouč se už tehdy na souboj proti mužstvu z rodné země těšil. Zápas Euro Hockey Tour v Ostravě pro něho bude znamenat nejen setkání se starými známými, ale zároveň i první ostřejší prověrku na české střídačce. Ostrava 17:36 27. dubna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Trenér české hokejové reprezentace Kari Jalonen | Foto: JOHAN LÖF | Zdroj: Reuters

„Bude to zábava. Znám všechny jejich hráče, některé z nich jsem i trénoval, stejně tak znám i trenérský tým Finska. Ale já se budu plně koncentrovat na mou práci u svého týmu, který vedu,“ řekl Jalonen v rozhovoru s novináři.

Tato facka by nás měla znovu probrat, říká sparťanský obránce Němeček po prohře 3:7 s Třincem Číst článek

„Jedna věc je ale vážně legrační - oba týmy vede Jalonen. Takže už teď dopředu je každému jasné, že vyhraje Jalonenův tým. Teď je otázka, který to bude," řekl s nový kouč české reprezentace.

Sám v minulosti Seveřany dvě sezony vedl v letech 2014 až 2016 a rozloučil se ziskem stříbra na mistrovství světa v Rusku. Nyní Finům šéfuje Jukka Jalonen.

„Včera jsme se setkali s jejich trenéry v jedné restauraci. Byli na stejném místě, kde jsme byli na večeři, tak jsme se chvilku pobavili, ale nešlo o nic mimořádného. Jen jsme probrali, jak se komu vede, trochu toho, trochu tamtoho,“ prozradil Kari Jalonen.

Krejčí jen trénuje

Vedle Romana Červenky, který se zapojil už i do tréninku po úterním srazu, měl ve středu při další přípravě k dispozici i další velkou postavu českého hokeje poslední doby Davida Krejčího.

V souladu s předchozí domluvou ale vítěze Stanley Cupu s Bostonem z roku 2011 nevyužije ani v jediném ze zápasů v Ostravě, ale až v příštím týdnu na Švédských hrách, které budou generálkou na světový šampionát.

Hokejovou reprezentaci doplnil útočník Špaček. Talentovaného brankáře Malíka vyřadilo zranění Číst článek

„David je tady jen kvůli tréninku, do zápasů zde v Ostravě nepůjde. Chtěl jít na led a já jsem měl jedině radost, že do těch tréninků s námi naskočil. Na zápasy ho využijeme ale až ve Švédsku. Romana Červenku naproti tomu využijeme hned zítra. Jsme na tom domluvení už od doby, co byl ještě ve Švýcarsku, že odehraje celý ten domácí turnaj,“ uvedl Jalonen.

„Jsem za to moc rád, protože má za sebou výbornou sezonu, dařilo se mu i po individuální stránce a hrál dobře také na olympijských hrách. Roman je fajn kluk, který toho hodně umí, dokáže řídit přesilovky a má už velké zkušenosti. A my potřebujeme vedle mladých hráčů i ty, kteří jsou zkušení,“ podotkl Jalonen.

„Roman byl v Pekingu dokonce kapitánem. Jsou to hráči, kteří jsou důležití i v kabině a dodávají tomu týmu sebedůvěru,“ dodal.

Brankářská situace

K dispozici má tři brankáře. K Petru Kváčovi se Štěpánem Lukešem přibyl Marek Langhamer z Ilves Tampere. Zatím ale ještě není zřejmé, jak bude jejich nasazení během domácího turnaje EHT vypadat.

Rusko přišlo o světový šampionát v hokeji 2023, důvodem jsou obavy o bezpečnost hráčů i fanoušků Číst článek

„Plán pro nasazení brankářů po dobu celého turnaje nemáme. Bereme to zápas od zápasu. Všichni tři gólmani jsou tady ale s námi, takže možná každý z nich dostane jeden zápas, aby odchytal. Takový by ten plán mohl být, ale opravdu to bereme den po dni,“ uvedl Jalonen.

„Langhamer se k nám připojil nově, ve Finsku byl však trochu nemocný, tak uvidíme, jak se bude cítit tady. Byl na ledě zase až tady s námi.“

A situace ohledně dalších gólmanů, kteří by mohli tým posílit ať už z Evropy či z NHL?

„Petr Nedvěd (generální manažer týmu) na tom pracuje, ale zatím nelze říci, koho oficiálně pozveme. Budou to ale věci, které budeme samozřejmě probírat i v průběhu týdne, neboť po nedělním utkání budeme muset udělat zase nějaká rozhodnutí,“ nastínil Jalonen, kdy lze očekávat další změny při tvorbě mužstva pro druhý vrchol sezony.