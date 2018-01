České juniory čeká v noci na mistrovství světa boj o postup do finále. V semifinále hrají se silnou Kanadou

„Tak nám paradoxně může pomoct ten zápas, který jsme s nima hráli před turnajem, protože si můžou myslet, že když nám dali 9:0, tak to zopakují. Já si to nemyslim,“ věří trenér Filip Pešán, že i na Kanadu by mohla dolehnout nervozita ze semifinále a z pozice velkého favorita. A rozhodně není v českém týmu sám.

„Porazit se dá každý, takže si myslím, že můžeme uspět,“ nevzdává se dopředu útočník Filip Chytil, stejně jako jeden z velkých hrdinů čtvrtfinále, gólman Josef Kořenář.

„Můžou nás podcenit, může se stát cokoliv. Třeba dáme rychlý dva nebo tři góly a potom kdo ví, co bude? Sesypou se, celý tým se může sesypat a my to můžeme uhrát. Nikdo neví, jak to dopadne,“ řekl Radiožurnálu brankář Kořenář.

Záležet bude hodně právě na výkonu českého gólmana, kterého po bitvě s Finskem všichni chválili, včetně trenéra Filipa Pešána. A brankáři taková důvěra posílí sebevědomí. Dokázat to znovu, chce Josef Kořenář i v semifinále, ve kterém musí celý tým ukázat maximální nasazení. A nebát se silného soupeře.

Filip Pešán | Foto: ČTK

„Nesmíme samozřejmě hrát bázlivě. Jakmile Kanada ucítí, že se bojíme a máme z nich strach, tak nás přejede a bude dominovat. My musíme trochu vystrčit růžky,“ přemýšlí před semifinále trenér národního týmu Filip Pešán.

Semifinále juniorského mistrovství světa mezi českými a kanadskými hokejisty začne dvě hodiny po půlnoci českého času. V tu dobu už bude rozhodnuto o prvním finalistovi. Od 22 hodin hrají domácí Američané s reprezentací Švédska.