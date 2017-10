České kluby znají soupeře v Lize mistrů. Liberec s Třincem čekají Švédové, Kometu Zug

Liberec, poražený finalista posledního extraligového finále, může být prvním přemožitelem Indians při jejich dlouhé vítězné šňůře v Lize mistrů. Při šesti výhrách v rámci základní skupiny se v součtu s minulým ročníkem protáhla už na 14 utkání. Jako poslední udolal Frölundu před rokem na úvod play-off Minsk. Bílí Tygři mohou zároveň také částečně pomstít pražskou Spartu, která 7. února prohrála souboj o prvenství 3:4 v prodloužení.

Bílí Tygři už v nové sezoně konfrontaci se švédským hokejem zažili, když ve skupině změřili síly s Växjö. Doma prohráli 3:4 v prodloužení, venku 3:6. Frölunda během šesti utkání základní části ztratila jediný bod s Curychem, skupinou prošla s celkovým skóre 21:10.

Brno má při premiérové účasti v soutěži papírově nejschůdnějšího soupeře z celého českého tria. Zug však v současnosti vévodí jakožto vicemistr své země švýcarské lize a ve skupině skončil před finským celkem JYP Jyväskylä.

Soupeř Třince z Malmö už do ČR v této sezoně zavítal, neboť jeho soupeřem v základní skupině bylo Brno. Doma vyhrála Kometa 5:4 v prodloužení, na severu Evropy v závěrečném vystoupení ve skupině podlehla v úterý 0:3.

