Čeští hokejisté porazili na Švédských hrách Finsko a jsou v čele série Euro Hockey Tour

Čeští hokejisté porazili ve druhém utkání na Švédských hrách ve Stockholmu Finsko 3:1 a dostali se před něj do čela tabulky Euro Hockey Tour. Přerušili tak sérii tří porážek a Finy zdolali i potřetí v sezoně. Česko poslal do vedení ve čtvrté minutě v oslabení Roman Horák. V polovině první třetiny vyrovnal Jere Karjalainen, ale šest sekund před koncem druhé části rozhodl Tomáš Zohorna. Trefou do prázdné branky pečetil výsledek Hynek Zohorna.

