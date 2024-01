Hokejová dvacítka si zahraje semifinále mistrovství světa, mladíci senzačně porazili Kanadu 3:2

Češi nyní mohou bojovat o další úspěch po loňském zisku stříbra na šampionátu v Halifaxu, kde ve finále podlehli právě domácí Kanadě 2:3 v prodloužení.

Byla to pro ně první medaile po 18 letech. Kanada chybí v semifinále poprvé od roku 2019. Od té doby dosáhla třikrát na zlato (2020, 2022, 2023) a jednou na stříbro (2021).

„Myslím, že jsme to zvládli skvěle a i trochu toho štěstíčka jsme měli. Deset vteřin před koncem dát góla na 3:2, to se stane jednou za dva roky. Musíme si to držet a přenést do dalšího utkání. Jsme trochu outsideři, ale máme šanci porazit každého. Dokážeme hrát s Američany, porazit Kanadu. Bude důležité jít do toho s čistou hlavou a se sebevědomím, že můžeme porazit kohokoliv,“ řekl po utkání Radiožurnálu Sport gólman Michael Hrabal.

Do sestavy českého týmu se zařadil útočník Matěj Maštalířský, který na soupisce nahradil zraněného Robina Sapouška. Do první šance se prokličkoval Kanaďan Celebrini, ale Hrabal zasáhl.

Na druhé straně po přihrávce Melovského přestřelil osamocený Šalé a vzápětí také v 5. minutě Becher oklamal kličkou Mateychuka a zamířil bekhendem do horní tyče. V čase 7:51 se Augustův tým dočkal vedení. Rymon vysunul do protiútoku Štancla, který z hranice levého kruhu překonal Rousseaua střelou zápěstím na vyrážečku.

Ve 12. minutě měl možnost trestného střílení Rymon, jehož fauloval v úniku Warren, ale na kanadského gólmana nevyzrál. Češi se druhé branky dočkali 119 sekund před koncem úvodního dějství, kdy Rousseaua překonal Cibulka střelou od modré čáry přes clonu mezi betony.

Hned na startu druhé části měl v přečíslení po nabídce Melovského příležitost zvýšit Šalé, ale gólman Halifaxu z QMJHL jeho zakončení po ledě kryl. Ve 24. minutě vysunul Cowan za obranu Wooda, který se trefil z mezikruží přesně do pravého horního rohu Hrabalovy branky.

Před polovinou utkání mohl Wood z přečíslení i vyrovnat, ale Hrabal zasáhl. Tlak Kanady se stupňoval a český brankář držel vedení až do 37. minuty, kdy si Furlong připravil střelu na modré čáře a přes stínící hráče zamířil zápěstím do levého rohu branky.

Po 32 sekundách šel jako první hráč v utkání pykat na trestnou lavici Alscher, ale Kanada jedinou početní výhodu celého zápasu nevyužila. Ve 45. minutě po Yagerově ráně z pozice mezi kruhy pomohla Hrabalovi levá tyč.

Rozhodla teč

V polovině třetí části se po krátkém tlaku českého týmu nedostal k dorážce před odkrytou brankou Židlický.

V náporu pokračovala Kanada, ale její pokusy končily u Hrabala či u obětavě bránících českých hráčů. V závěru oba týmy spíše nechtěly udělat chybu a hrálo se opatrněji.

Rozhodla ale Štanclova šťastná střela z hranice levého kruhu, která po teči od hokejky Poitrase a následně i Bonkova těla skončila u pravé tyče bezmocného Rousseaua.

Mistrovství světa hokejistů do 20 let v Göteborgu - čtvrtfinále: Česko - Kanada 3:2 (2:0, 0:2, 1:0) Branky a nahrávky: 8. Štancl (Rymon), 19. Cibulka (Kulich), 60. Štancl (Becher, Rymon) - 24. Wood (Cowan, Yager), 37. Furlong (Poitras). Rozhodčí: Bjork (Švéd.), Hebeisen (Švýc.) - Durmis (SR), Nyqvist (Švéd.). Vyloučení: 1:0. Bez využití. Diváci: 10.117.