Nesmíme nic podcenit, burcují čeští hokejisté před zápasem s Rakouskem. K postupu jim stačí bod

Hokejová reprezentace do 20 let ve čtvrtek nastoupí k poslednímu zápasu v základní skupině mistrovství světa. V utkání proti Rakousku budou Češi chtít kromě příchodu nového roku oslavit i postup do čtvrtfinále. Klíč k tomu je jednoduchý – jakkoliv bodovat.

Edmonton 16:30 31. prosince 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít