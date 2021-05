Hráči už jsou po dlouhé přípravě unavení. Nejlépe hráli finalisté, řekl po výhře nad Slováky trenér Pešán

Hokejová reprezentace v přípravě na mistrovství světa dál vítězí, ale naposledy to měla v Praze proti Slovensku hodně těžké. Český tým měl dlouho problémy s dobře bruslícím soupeřem, ale nakonec stačila necelá minuta ve třetí třetině a bylo rozhodnuto o vítězství 2:0. Slováci český tým přestříleli a velkou zásluhu tak měl na výhře brankář Roman Will. Praha 9:04 7. května 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Trenér české hokejové reprezentace Filip Pešán | Zdroj: Profimedia

„Tyhle zápasy nám v budoucnu ve vypjatých chvílích mohou pomoci. Slovensko hrálo výborný hokej, byli výborně připravení, rychlí. Byl to pro nás výborný test,“ říká Roman Will, který si vychytanou nulou mohl říci o konečnou nominaci na mistrovství světa.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Jak se rodila nelehká výhra hokejistů nad Slováky? Natáčel František Kuna

V přípravě na něj Češi třeba už otáčeli zápas proti Německu, naposledy dlouho drželi proti aktivnímu soupeři bezbrankový stav.

V závěru pak góly Červeného a Tomáška rozhodli o výhře. Jak ale říká trenér Filip Pešán, na hráčích se začíná podepisovat dlouhá příprava na šampionát, který začne nejpozději v historii.

„Finalisté byli paradoxně naše nejlepší lajna,“ řekl o hokejistech Liberce a Třince Pešán.

Čeští hokejisté v mezinárodním derby uspěli, v pátém přípravném utkání porazili Slovensko Číst článek

Extraligoví hráči se připojili k týmu až na začátku týdne po finále domácí soutěže.

„Není to o tom, že bychom se vymlouvali, že je tým neustále doplňovaný. Myslím, že se to děje u všech týmů soupeřů. Není to výmluva. Spíš naopak, nevím, jestli se na aktivitě hráčů nepodepisuje ta dlouhodobá už přes měsíc trvající příprava. Myslím si, že toho mají po těch čtyřech nebo pěti týdnech už plné zuby. Teď se snažíme extrémně zvolnit, aby měli energii,“ říká Pešán.

Národní tým čeká v pátek večer druhý přípravný zápas proti Slovensku. Do sestavy se dostanou i ti, kteří vítězný duel se Slováky sledovali jen z tribuny.

První zápas se Slováky byl až do třetí třetiny 0:0, pak ale rozhodli Červený s Tomáškem, Will totiž za svá záda žádný puk nepustil! Podívejte se na sestřih toho nejlepšího #narodnitym #jakolev pic.twitter.com/XZQloy7td4 — Hokejový nároďák (@narodnitym) May 6, 2021