Přijel, nastoupil, skóroval. Posily z Detroitu se ihned zapojily do hry, Zadina skolil Švédy dvěma góly

Posily pro národní tým z Detroitu ukázaly, jak by mohly být platné pro mistrovství světa. Filipové Hronek a Zadina pomohli hokejové reprezentaci k další výhře v přípravě na šampionát. Tentokrát na Českých hrách otočili domácí zápas proti Švédům a domácí výběr vyhrál 3:2 v prodloužení. Praha 16:10 14. května 2021

I když může na zápasy Českých her do O2 areny jen tisíc lidí, oslava hlášení gólu Filipa Zadiny byla pořádně slyšet. I když sám střelec přiznal, že po cestě ze Spojených států se po fyzické stránce ještě necítí ideálně.

„Bylo to náročné na dech a občas jsem cítil těžké nohy, když jsem si protáhl střídání. Pak se zlepšovalo, ale pořád je to namáhavější, než by mělo být,“ řekl po utkání Filip Zadina.

Útočník Detroitu ukázal, že bude velkou posilou pro národní tým na mistrovství světa. Společně s týmovým spoluhráčem Filipem Hronkem.

„Hroňas umí naznačit a nahrát mi to, kam potřebuju. S takovými hráči je snadné hrát,“ řekl dvougólový střelec ke spolupráci s Hronkem.

Zadina se poprvé prosadil dorážkou po akci, do které byl zapojený i Hronek, a podruhé přímo po přihrávce spoluhráče z Detroitu ranou do horního rohu branky. A tak se spojení dvou Filipů ukázalo jako ideální hned v prvním zápase, do kterého v přípravě na šampionát nastoupili.

„Bylo vidět, že jsou kluci připravení a mají to vrozené. Jsou navíc zvyklí přesilovky hrát,“ podotkl trenér českého výběru Filip Pešán na téma spolupráce obou posil asi nejen v přesilových hrách.

Národní tým vyhrál Švédskem 3:2 v prodloužení, rozhodl Matěj Stránský. Češi tak vedou domácí turnaj, v sobotu proti Rusku jim bude k prvenství stačit získat bod.