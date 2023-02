Měli velké šance ale snažili jsme se je držet na mantinelu, pochvaloval si střelec vítězného gólu Klok

Poprvé v sezóně dokázali čeští hokejisté porazit Švédsko. Povedlo se jim to až na třetí pokus, ale za to na soupeřově turnaji v Malmö. Na úvod Švédských hokejových her vyhrál národní tým nad domácím výběrem 2:1 v prodloužení. Malmö 10:40 10. února 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lukáš Klok střílí vítězný gól do švédské branky | Zdroj: Reuters

Kapitán Jan Kovář a brankář Aleš Stezka - to byli hlavní postavy včerejší výhry hokejové reprezentace nad Švédskem. Národní tým v Malmö na úvod Švédských her zvítězil 2:1 v prodloužení. Poprvé v této sezóně tak Česko porazilo Švédsko.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, jak hokejisté národního týmu hodnotí vítězství nad Švédskem

„Je to dobrý vstup do turnaje, myslím, že jsme odehráli slušnou první třetinu, ale od druhé třetiny jsme začali trochu tahat za kratší konec. Díky gólmanovi jsme měli pořád šanci na to, abysme se dostali do prodloužení a šli si pro druhý bod,“ prohlásil kapitán hokejové reprezentace Jan Kovář, který gólem a pak v prodloužení také asistencí výrazně pomohl k výhře nad Švédskem.

29 úspěšnými zákroky se na úspěchu podílel také brankář Aleš Stezka, který si připsal teprve druhý start za národní tým.

„Těžký zápas to byl od začátku až do konce. Na mezinárodní úrovni je to strašně rychlé, proti extralize je to o dost větší tempo, ale snažil jsem se na to moc nemyslet a rychle si na to zvyknout. Jsem rád, že jsme to zvládli.“

Vítězný gól

První výhra nad Švédskem v této sezóně se ale nerodila lehce, hlavně ve třetí třetině měl totiž domácí výběr navrch.

„Je to hodně o bruslení, o soubojích. Je tady velké hřiště a o to těžší to je a důslednější musíme být v systému, který hrajeme. Měli tam velké šance, nějaké závary tam byly, ale myslím, že jsme se je snažili držet na mantinelu a to se dařilo. Možná jsme byli trochu pasivnější a mohli jsme jít možná agresivněji do souboje,“ přiznal reprezentační obránce Lukáš Klok, který po 35 sekundách prodloužení rozhodl o výhře 2:1 nad Švédskem.

V pátek mají čeští hokejisté volno. V sobotu je čeká duel s Finskem a v neděli zakončí Švédské hry zápasem se Švýcarskem.