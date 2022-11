Čeští hokejisté nad Švýcary dvakrát vedli, nakonec prohráli 2:3 a na turnaji skončili třetí

Češi dvakrát vedli, v první třetině se prosadili Jiří Smejkal a v přesilovce Michael Špaček. Soupeř však pokaždé odpověděl zásluhou Andrese Ambühla a Noaha Roda. Po obrovské chybě Jana Košťálka pak už po 20 sekundách prodloužení rozhodl Sven Senteler.

Turnaj vyhráli Švédové, na něž se sice vítězní Švýcaři bodově dotáhli, ale mají s nimi horší vzájemný zápas. Švédy ještě čeká severské derby s Finy. Ti se mohou naopak bodově dotáhnout při výhře v základní hrací době na český tým, ale sobotní vítězství ve vzájemném utkání hovoří ve prospěch Čechů.

Již ve druhé minutě prověřil Willovu pozornost Eggenberger, český gólman zasáhl pohotově ramenem. Jen o chvilku později český tým špatně vystřídal a musel do čtyř, při oslabení se znovu vyznamenal Will, když se stihl přesunout proti Moyově dorážce.

V polovině úvodní dvacetiminutovky šli však do vedení Češi: Smejkal se neunáhlil s dorážkou a kolem betonu na ledě položeného brankáře Genoniho uklidil puk pohodlně do branky.

Uběhlo však pouze 42 sekund a bylo vyrovnáno. Zohorna při rozjezdu útočné akce přihrál ve středním pásmu naslepo za sebe, jenže do míst, kde nebyl nikdo z českých hráčů, kotouče se ujal veterán Ambühl a dokonale přesnou ranou na bližší tyčku oslavil 300. start v dresu švýcarské reprezentace.

Ani český tým však příliš neotálel s odpovědí. Pomohl mu k ní ve 13. minutě faulem Riat. Už po 12 sekundách přesilovky Košťálek místo avizované střely našel na kruhu napřaženého Špačka, který zasáhl neposedný puk ranou z první dokonale a zařídil stav 2:1.

Odpovědět pak mohl aktivní Moy, ale ani na dva pokusy z dobrých pozic Willa nepřekonal. Záhy se hrálo ve čtyřech na obou stranách, nicméně stav se do první přestávky nezměnil.

Druhá třetina

Ve 26. minutě tečovaná Rodova střela proskákala Willovi mezi betony, ale za jeho zády vyjel kotouč do bezpečí mimo branku. Před polovinou utkání Ambühl fauloval a zamířil na trestnou lavici. V početní výhodě zkusil štěstí ranou bez přípravy z kruhu Červenka, Genoniho však propálil nedokázal.

Pak však Ambühl z trestné lavice naskočil do hry rovnou do sólového úniku proti Willovi, zkusil to na něj s bekhendovým blafákem, ten ho však skvěle přečetl a zastavil švýcarského velikána pravým betonem.

Následovala série vyloučení na obou stranách, která sice změna skóre nepřinesla, ale ve 38. minutě už Švýcaři slavili vyrovnání, když za Willem skončil tečovaný pokus, jež vyslal od modré čáry MIrco Müller. Gól byl nakonec připsán Rodovi.

Poslední třetina

Hned zkraje třetí části měl po Smejkalově nabídce příležitost Kodýtek, jenže kotouč mu zůstal pod bruslemi a Švýcaři už ho pak k zakončení nepustili.

Ve 48. minutě dostal od Lence nabito mezi kruhy Chlapík, ani on však rovnovážným stavem nepohnul. Další velkou šanci na rozhodující úder měl v 55. minutě Zdráhal, když uháněl sám na Genoniho, forhendový blafák však ke gólu nedotáhl.

Na druhé straně zahrozil Senteler bekhendem, Will si prostor u bližší tyčky pohlídal. I proto se v základní hrací době již nerozhodlo a s jejím vypršením mohli při remízovém stavu slavit první turnajový úspěch v sezoně Švédové.

Jen co začalo prodloužení, tak i rychle skončilo. Košťálek zadovkou naslepo do prostoru mezi kruhy ideálně nabil Sentelerovi, jenž nedal Willovi nejmenší šanci.

Hokejový turnaj Karjala, součást Euro Hockey Tour (Turku):

Česko - Švýcarsko 2:3 v prodl. (2:1, 0:1, 0:0 - 0:1)

Branky a nahrávky: 10. Smejkal (Kodýtek, T. Dvořák), 13. M. Špaček (Košťálek, Chlapík) - 11. Ambühl, 38. Rod (Thürkauf, Mirco Müller), 61. Senteler. Rozhodčí: Heikkinen, Kaukokari - Mäkinen, Nurmio (všichni Fin.). Vyloučení: 4:5. Využití: 1:0. Diváci: 892.