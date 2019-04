Propadák s Bělorusy napraven. Reprezentace do 18 let porazila na šampionátu Švýcary vysoko 8:2

Česká hokejová osmnáctka po úvodní porážce s Běloruskem 3:4 na mistrovství světa v Umee zabrala a zvítězila nad Švýcarskem 8:2. Třemi body za dvě branky a jednu asistenci k tomu pomohl útočník Filip Koffer, dvakrát skóroval také Martin Lang. Další zápas ve skupině A čeká český tým v neděli v 15.30 s úřadujícími mistry světa Finy. Umea 19:54 20. dubna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Čeští hokejisté do 18 let | Foto: Chris Tanouye/HHOF - IIHF images | Zdroj: iihf.com

Už po 65 sekundách nabídl výběru Aloise Hadamczika početní výhodu Baraganův faul a Koffer z dorážky otevřel skóre. V dalším oslabení při Valenzově pobytu na trestné lavici už si vedli Švýcaři lépe a mohli vyrovnat. Dählerův únik zlikvidoval Pařík, který po prvním duelu nahradil v brance Bednáře.

„Je to úleva. Bělorusové sice nehrají vůbec špatný hokej, včera porazili Finy, ale měli jsme šanci je porazit. Bohužel se to nepovedlo, naštěstí dneska to proti Švýcarsku vyšlo,“ řekl Lukáš Pařík.

Ve 13. minutě Češi zvýšili. Barinka nabil zpoza branky Raškovi a Henauer podruhé kapituloval. Při Salzgeberově trestu Švýcaři také odolali, ale po 75 vteřinách druhé části v přesilové hře čtyř proti třem po spolupráci s Hašem zvýšil Lang. Ve 23. minutě při Bardhově trestu díky Rutarově tečované střele vedli Češi už 4:0 a Henauera vystřídal ve švýcarské brance Patenaude.

„Puk si dám nad postel, ale že bych měl vitrínku, to fakt ne. Ale prvního gólu v reprezentaci si cením hodně,“ radoval se bek Adam Rutar. „Měli jsme víc chuť do hry než Švýcaři, před bránou jsme byli důrazní, spadlo nám tam hodně gólů. Byli jsme na tom bruslařsky líp, ale i psychicky,“ dodal.

Po faulech Najmana a Kučeříka dostali Švýcaři možnost hrát v pěti proti třem a Paříkovi sebral čisté konto střelou od modré čáry Rubanik. Další možnost měl ve 32. minutě Zuercher, český gólman ale jeho únik zlikvidoval. Čtyřbrankový náskok vrátil Hadamczikovu týmu 86 sekund před koncem druhé části Rychlovský, který po Kofferově přihrávce v přečíslení zakončil do odkryté branky.

Po 32 vteřinách závěrečného dějství tečoval Lang Přikrylův pokus a bylo to 6:1. „Určitě to pro nás je zadostiučinění. Před zápasem jsme si řekli, že Švýcarsko je soupeř, kterého bychom měli porážet, takže jsme nikdo nic nepodcenil. Udělali jsme pár změn, změnili jsme i přesilovky,“ uvedl útočník Martin Lang.

Při trestech Švýcara Knaka i Rychlovského se stav nezměnil, ale v 51. minutě využil clony před Paříkem Dähler a snížil. Již za 58 sekund se radovali opět Češi po Najmanově dorážce a debakl Švýcarů završil v 57. minutě Koffer.

„Zápas jsme zvládli, dala tomu ráz hned první přesilovka, kterou jsme využili. Od 1. minuty si za tím kluci šli a využili jsme tři přesilovky. Měli jsme ale pár hloupých vyloučení, což by se nám v těžších zápasech nemuselo vyplatit,“ hodnotil asistentem trenéra Radek Bělohlav.

Mistrovství světa hokejistů do 18 let v Umee (Švédsko):

Skupina A:

ČR - Švýcarsko 8:2 (2:0, 3:1, 3:1)

Branky a nahrávky: 3. Koffer (Myšák, Barinka), 13. Raška (Barinka), 22. Lang (Haš), 23. Rutar (Pšenička), 39. Rychlovský (Koffer), 41. Lang (Přikryl), 52. Najman (Kubíček), 57. Koffer (Najman, Rychlovský) - 25. Rubanik (Chanton, Knak), 51. Dähler. Rozhodčí: Kova (Fin.), Morozov (Rus.) - Badyl (Běl.), Bowles (USA). Vyloučení: 4:7. Využití: 3:1. Diváci: 582.

Sestava ČR: Pařík - Kubíček, Kučeřík, Mlčák, Haš, A. Rutar, Volráb, Žůrek - F. Přikryl, Lang, Mužík - Raška II, Barinka, Myšák - Teplý, Toman, Pšenička - Najman, Koffer, Rychlovský - Peterek. Trenéři: Alois Hadamczik, Radek Bělohlav a Marek Židlický.

Výborně! Druhý zápas na #U18Worlds nám vyšel o poznání lépe a v důležitém utkání jsme Švýcarsko doslova přejeli! #SUIvCZE #narodnitym #U18CZE pic.twitter.com/GkXwaYTnV2 — Hokejový nároďák (@narodnitym) 20 April 2019