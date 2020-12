Ukončí Češi medailový půst? Hokejová dvacítka zahájí juniorský šampionát proti Švédsku

S cílem ukončit šestnáctileté čekání na medaili z juniorského mistrovství světa vstoupí v sobotu čeští hokejisté do šampionátu v kanadském Edmontonu. Hned na úvod je od 20.00 čekají obhájci bronzu, kteří je před rokem vyřadili ve čtvrtfinále. Tentokrát ale do vzájemného zápasu půjde Česko s mírnou výhodou. Edmonton 15:45 26. prosince 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Český hokejista Jan Myšák | Foto: JONAS FORSBERG | Zdroj: Reuters

„Už jsme hrozně natěšení, protože to čekání je dlouhé. Konečně přichází to, proč jsme vůbec tady,“ řekl před startem juniorského mistrovství světa hokejista Filip Přikryl. Češi před začátkem turnaje odehráli v kanadském Edmontonu jen jedno přípravné utkání.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Čeští junioři se pokusí na světovém šampionátu ukončit dlouhé čekání na medaili. Více v příspěvku Tomáše Petra

Jejich první soupeř na šampionátu ale nenastoupil k žádnému. Švédsko bylo kvůli dvěma členům realizačního týmu s pozitivním testem na koronavirus až do pondělí v karanténě.

„Absolutně neřešíme, že Švédové vylezli z karantény až 21. prosince. My vylezli z karantény 18., takže v tom úplně rozdíl nevidím,“ připomněl trenér hokejové dvacítky Karel Mlejnek, že do karantény museli po příletu do Kanady všichni.

Jenže kromě Švédů a Němců stihly ostatní týmy odehrát alespoň generálku. Češi v ní rozstříleli Slovensko 6:0.

„Určitě nám to bude hrát do karet. Snad na to celý tým naváže, odehrajeme super utkání a vyhrajeme,“ věří Michael Krutil před úvodním duelem.

Speciální motivace

„Švédové jsou extrémně silný tým se skvěle technicky vybavenými individualitami. Velmi těžký a náročný soupeř,“ varuje Mlejnek. Někteří čeští junioři budou mít proti Švédsku speciální motivaci.

„Máme jim co vracet, protože nás porazili na šampionátu osmnáctek ve čtvrtfinále,“ podotkl Filip Přikryl. Se Švédskem prohrála česká dvacítka také loňské čtvrtfinále domácího šampionátu.

„Loni tam byli kluci, kteří už měli kontrakt v NHL. Ostatní týmy mají víc draftovaných hráčů, ale nijak z toho nepanikaříme. Jsme tu jako tým, jako parta,“ popisuje kapitán juniorské reprezentace Jan Myšák rozdíl mezi loňským a letošním týmem.