Starší než republika. Přečtěte si dokumenty, díky nimž se před 110 lety zrodil český hokej

V roce 1908 byl císařem rakouským a králem českým a uherským František Josef I. V témže roce anektovalo Rakousko-Uhersko Bosnu a Hercegovinu a také vznikl český hokejový svaz. Který v těchto dnech slaví 110. výročí založení. Nejslavnější okamžik 110leté historie českého hokeje - triumf v Naganu

„6. 11. 1908 se v kavárně U Karla IV. konala schůze přípravného výboru za účasti 12 klubů, deseti pražských, Mladé Boleslavi a Vlašimi,“ řekl Radiožurnálu současný sekretář hokejového svazu Martin Urban.

A tak vznikla, psána ve dvou jazycích - německém a českém, zakládací listina Českého svazu hockeyového. Dochovaly se i první stanovy, které jsou dnes zažloutlým papírem se třemi kolky v celkové hodnotě korunu šedesát.

„Podepsaní předkládají stanovy Českého svazu hockeyhového s uctivou žádosti by slavné c.k. místodržidelství znění jich na vědomí vzalo a co možno vbrzku schválení udělilo,“ píše se v listině.

Místodržidelství stanovy schválilo 19. listopadu. Členové svazu mohli být čestní, zakládající, řádní a museli plnit podmínky: „Členem řádným může se státi každý amateurský klub s jednací řečí českou v království českém a neb mimo ně usedlí, jenž ve stanovách pěstování hockeye si vytkl.“

Pokud jste před sto deseti lety chtěli tehdejší řečí „pěstovat hokej“, nebylo to zadarmo. Jednotlivec, klub nebo korporace museli zaplatit „jednou pro vždy korunu padesát“.

Český hokejový svaz si výročí připomene během odpoledního zápasu se Švédy, se kterými Češi a Čechoslováci za 110 let odehráli vůbec nejvíce vzájemných zápasů. Server iROZHLAS.cz utkání nabídne v online přenosu.

Je na co vzpomínat. Třeba na mušketýry v Chamonix, kteří už v roce 1909 poprvé reprezentovali český hokej na mezinárodním turnaji. Nebo na první vítězství na evropském šampionátu v roce 1911, ale určitě i na premiérový titul mistrů světa z pražské Štvanice v roce 1947.

Od štvanického úspěchu vozili českoslovenští hokejisté pravidelně ze světových šampionátů medaile a hned šestkrát získali zlato. To poslední, federální, dokonce na domácím mistrovství v roce 1985 v Praze. Dalších šest zlatých přibylo do sbírky českého hokeje i po rozdělení federace.

Jako červená nit se historií hokeje u nás táhnou souboje Československa a Sovětského svazu respektive České republiky a Ruska. Tyto duely rámovaly poválečné dějiny naší země a nejednou měly odčinit to, co se sportem vůbec nesouviselo.

V roce 1998 šlo pouze o hokej, přesto co do významu nemá naganské finále ve 110leté historii českého ledního hokeje konkurenci. V prvním olympijském turnaji, na který se sjeli všichni nejlepší hokejisté světa, získala Česká republika o své premiérové zlato

„Dík vám dnes miliardy lidí ví, co to je Česká republika. Ale ještě jednu jinou máte zásluhu. Vy jste se zasloužili o to, že v naší zemi byla, a několik dní ještě bude, dobrá nálada,“ vítal hokejisty Václav Havel. I z jeho slov je patrné, že za těch 110 let se hokej stal v naší zemi víc než jen sportem.