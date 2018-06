ŽIVĚ: hokejový svaz si ke 110. narozeninám nadělil dárek. Mění název i logo, na dresy se vrátí lev

Letos to bude 110 let, co vznikl první český hokejový svaz. Při této příležitosti se jeho nástupce rozhodl zcela změnit podobu, název i reprezentační dresy. Český svaz ledního hokeje bude pod svým názvem nadále vystupovat už jen ve smlouvách a oficiálních dokumentech. Jinak bude používat název Český hokej. V sobotu to řekl prezident svazu Tomáš Král.

Praha 13:42 23. června 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít