Českých hokejistů bude v play off NHL více, v rámci výměny se dostali do lepších týmů

Někteří čeští hokejisté se v NHL odstěhovali do silnějších klubů a velmi pravděpodobně se objeví v play off. Třeba Tomáš Plekanec se po 15 letech rozloučil s Montrealem, který je daleko za postupem, a místo toho zamířil do jednoho z nejlepších týmů soutěže Toronta. Golman Petr Mrázek byl vyměněn z Detroitu do Philadelphie.

