Cesta za snem, o které přemýšlel dlouhou dobu. Jak vypadala emigrace tehdy sedmnáctiletého Petra Nedvěda?

V draftu do NHL byl v roce 1990 výše postavený než Jaromír Jágr. V nejlepší lize pak spolu zažili desítky zápasů ve stejném dresu. Hokejista Petr Nedvěd se v neděli dočkal v rodném Liberci dalšího ocenění za svoji bohatou kariéru. Ke stropu haly vystoupal jeho dres. Na začátku toho všeho přitom bylo důležité životní rozhodnutí. Emigrace v sedmnácti letech.

„Pro mě tohle byla cesta za snem. Přemýšlel jsem nad tím hodně dlouho, to nebylo, že jsem byl najednou v Calgary, tam jsem si sednul a řeknul jsem si, že tam zůstanu. Bylo to hodně těžký. To, co byl největší strašák, byl fakt, že jsem nevěděl, kdy uvidím rodiče a bráchu. Ty další věci, třeba že jsem měl dvacet kanadských dolarů v kapse, byla druhá věc. V tom věku mě to tolik netrápilo. Já jsem vsadil na jednu kartu a myslím, že lépe to tenkrát dopadnout nemohlo,“ vyprávěl Petr Nedvěd.

Tento příběh nakonec skončil dlouhou a úspěšnou kariérou v NHL. Petr Nedvěd svůj útěk plánoval, ale blízkým o něm neřekl.

Citace z vyšetřovacího spisu krajské zprávy SNB v Ústí nad Labem, kde vypovídala matka Soňa Nedvědová „Rozhodně jsme ani já, ani manžel nevěděli, že by se syn ze zájezdu nechtěl vrátit. Při loučení jsme se dohodli, že na něj budeme dne 3. ledna 1989 čekat na letišti. O tom, že se kolem Petra v Kanadě něco děje, jsem se dozvěděla od manžela, který se vrátil dne 3. ledna 1989 z Prahy z letiště. Řekl mi, že se Petr s výpravou nevrátil. Údajně mu již krátce před jejich návratem z Kanady naznačil do telefonu, že o něj mají zájem, ale neřekl mu nic o tom, že se nevrátí. Manžel mu na to měl říct, aby neblbnul a vrátil se zpět do Československa."

Jenomže Petr Nedvěd „blbnul“ a z Kanady se zpět nevrátil. Rodiče se divili a možná by byli překvapeni dva čeští hokejisté jen z něčeho trochu jiného. Petr Nedvěd si ve svém dopise domů trochu rýpl třeba do útočníka Calgary Jiřího Hrdiny.

Citace z dopisu bratrovi Jaroslavu Nedvědovi „Před chvílí jsem přišel z hokeje, hrálo Calgary proti Pittsburghu, 10:2 pro Calgary. Hrdina dal gól a měl jednu asistenci, ale jinak je dost tropickej, dostkrát se stalo, že nehrál a to jsem tu pouze chvíli. Jinak Jarine, říkáš, že Růža to v Trenčíně školí? Já si ho dovedu představit, lemru.“

„Růža“ nemůže být nikdo jiný, než Vladimír Růžička, o kterém měl Nedvěd zprávy od svého bratra. To je zase onen „Jarin“. Právě v rodině to měli Nedvědovi s postojem k tehdejšímu režimu stejně.

„My jsme z toho byli jako rodina s bráchou iritovaní. Když jsme chtěli vycestovat celá rodina, tak jsme buď nemohli vůbec, anebo jsme mohli tak maximálně do NDR.“

Země východního bloku pak Nedvěd řešit nemusel, v NHL odehrál téměř tisíc zápasů. Kariéru poté zakončil v rodném Liberci v roce 2014. Právě proto, co měl hokejového i nehokejového v životě za sebou, jen těžko hledal po posledním zápase slova.

„Hokej pro mě byl všechno. Asi těžko v životě najdu něco tak krásnýho jako je hokej, ale tak to prostě je,“ neskrýval po zápase před novináři dojetí.

Takhle se loučil s hokejem Petr Nedvěd. Muž, který rozjel svojí kariéru v sedmnácti letech v Calgary. Z pohledu československých úřadů nelegálně a s dvaceti kanadskými dolary v kapse.