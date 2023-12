Pro mě je to normální táta, říká Židlický o slavnějším otci. Ten z něj chtěl obránce, syn je ale útočník

Čeští hokejisté do 20 let směřují svou pozornost k poslednímu zápasu skupiny mistrovství světa. V 17 hodin se utkají se Švýcarskem, a v sestavě by neměl chybět Adam Židlický, syn mistra světa, bronzového olympijského medailisty a majitele několika stovek bodů ve slavné NHL Marka Židlického. Göteborg 10:04 31. prosince 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Adam Židlický | Foto: Miroslav Chaloupka | Zdroj: ČTK

„Určitě jedou za čas spolu chodíme na led a jsou to boje mezi námi. Když jsem byl mladší, tak jsem hrál beka, to chtěl táta, ale moc mě to nebavilo, tak jsem přeskočil na útočníka,“ vypráví Adam Židlický, usměvavý mladík, který reprezentaci do 20 let pomáhá z pozice útočníka ve čtvrté formaci.

„Dělám, co můžu, abych pomohl týmu. Určitě si užívám rozdávat hity a hrát agresivně,“ vyjmenovává své přednosti v tvrdé hře Židlický, zatímco jeho tatínek Marek zastával na ledě docela jiné úkoly.

Jako technicky velmi nadaný obránce totiž především zásoboval své spoluhráče výbornými přihrávkami, a přispěl tak k několika reprezentačním úspěchům, včetně světového zlata v roce 2005.

Teď je Marek Židlický asistentem trenéra mužského národního týmu, Adama jako člena juniorského výběru ale zase tolik nekoučuje. I proto Adam Židlický necítí tlak, když na zádech nosí slavné hokejové příjmení.

„Určitě si zavoláme a probereme to. Spíš tam je, když ho potřebuju a ne, že by mě kritizoval. Když ho potřebuju, tak tam pro mě je. Pro mě je to normální táta,“ uzavírá syn slavného otce Marka Židlického.