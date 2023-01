‚V hlavách je důležité tomu věřit do poslední minuty.‘ Mladí hokejisté si zahrají o zlato po 22 letech

Čeští hokejisté jsou poprvé od roku 2001 ve finále Mistrovství světa hráčů do 20 let. V souboji o zlato je čeká Kanada. Češi postoupili po výhře nad Švédskem 2:1 v prodloužení. Přitom ještě 40 sekund před koncem základní hrací doby prohrával český tým 0:1. Pak se ale ke střele dostal David Jiříček. Halifax (Kanada) 11:05 5. ledna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Čeští hokejisté se radují z výhry na Švédy | Zdroj: Reuters

Čeští mladíci ve strhujícím duelu se Švédy to přitom dlouho s českým týmem nevypadalo dobře. Pak ale přišla branka, která dala vzpomenout na památný gól Karla Rachůnka v semifinále seniorského mistrovství světa v roce 2010.

David Jiříček vypálil z vrcholku kruhu pro vhazování, prostřelil vše co mu stálo v cestě a po brance okamžitě vystartoval směrem ke střídačce slavit s celým týmem.

„Pořád jsme věděli, že nám stačí jeden gól, což není tak hrozný. V hlavách je důležité tomu věřit do poslední minuty. Když to tam padlo, tak to byl obrovský výbuch všech emocí. Jsem zvědavý, až se po všem kouknu, jak to vypadalo na střídačce,“ říkal pro web hokej.cz Matyáš Šapovaliv, který při vyrovnávací střele, clonil před brankou Švédů.

Jiříčkův gól dal vzpomenout na vyrovnávací branku Karla Rachůnka proti Švédům ze seniorském mistrovství v roce 2010. tehdy také v samotném závěru základní hrací doby Češi vyrovnali duel se Seveřany, které nakonec dokázali i porazit. A to stejné se podařilo tentokrát i juniorům, když v závěru prodloužení poslal Čechy do finále Jiří Kulich.

„Věřil jsem, že to tam někdo jednou foukne a Jirkovi se to podařilo a byla to úžasná euforie. Na začátku turnaje by nás nenapadlo, že půjdeme do finále, ani v nejhlubším snu, takže o to je to sladší.“

Komentoval postup pro hokej.cz trenér reprezentace Radim Rulík. Ten už své svěřence může chystat na zítřejší finále, které čeká národní tým po 22 letech.

Češi v souboji o zlato nastoupí proti domácí Kanadě, která v semifinále porazila Spojené státy 6:2. Finále Mistrovství světa hokejistů do 20 let mezi Českem a Kanadou začne v Halifaxu v pátek v půl jedné ráno českého času.