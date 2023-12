Hokejová dvacítka porazila na mistrovství světa Švýcary 4:2, ve skupině skončila na třetím místě

Čeští hokejisté zdolali na mistrovství světa dvacítek v Göteborgu 4:2 Švýcarsko a udrželi třetí místo v základní skupině B. V úterním čtvrtfinále čeká svěřence trenéra Patrika Augusty druhý tým z „áčka“, kterým bude Kanada, či Německo. Göteborg 19:49 31. prosince 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Čeští hokejisté zdolali na mistrovství světa dvacítek v Göteborgu 4:2 Švýcarsko a udrželi třetí místo v základní skupině B | Zdroj: Profimedia

Obhájce stříbra z minulého šampionátu v kanadském Halifaxu dostaly do náskoku dvě využité přesilovky. Ve 13. minutě otevřel skóre Matyáš Šapovaliv a v polovině utkání zvýšil Robin Sapoušek.

Pro mě je to normální táta, říká Židlický o slavnějším otci. Ten z něj chtěl obránce, syn je ale útočník Číst článek

Do konce druhé třetiny smazali ztrátu Simon Meier a Julien Rod, ale druhou českou výhru ze čtyř utkání na turnaji zařídil po akci Tomáše Galvase Kulich a pojistku přidal Hamara.

V první šanci se ocitl v 6. minutě Becher, ale gólman Beglieri zasáhl. Poradil si i se střelou Šalého. Hrabala prověřil v polovině úvodní třetiny Weber. Vzápětí se na druhé straně protlačil do šance kapitán Kulich, švýcarský gólman ale stihl jeho zakončení vytěsnit. V čase 12:04 při Weberově vyloučení už se Češi prosadili. Po Melovského střele z levého kruhu skóroval z dorážky Šapovaliv.

Ve druhé části nejdříve zahrozil Štancl a zvýšit náskok mohl ve 26. minutě Rymon, který tečoval Prčíkovu střelu do tyče. V polovině utkání při signalizovaném vyloučení a hře šesti proti pěti už se to českému výběru podařilo. Kombinaci Kulicha a Bechera zakončil u levé tyče do odkryté branky Sapoušek.

Další příležitost měl Šalé. Švýcaři se do šancí nedostávali, ale přesto se dočkali snížení. V 35. minutě překvapil Hrabala nahozením z levého rohu Meier a český gólman si puk hokejkou tečoval do vlastní branky.

Odpovědět se nepodařilo Becherovi ani Židlickému a 57 sekund před koncem druhé části bylo vyrovnáno. Weber po objetí branky našel nehlídaného Roda, který trefil volný prostor u levé tyče Hrabalovy branky.

Ve 45. minutě inkasoval Sapoušek tvrdý zákrok od Grediga a musel odstoupit ze hry. Češi se vzápětí ubránili při první oslabení po Becherově faulu. Potom měl příležitost po kombinaci se Šalém Melovský, ale Beglieriho nepřekonal. V 53. minutě podpořil útok Galvas, nabídl puk před brankoviště Kulichovi, který svým čtvrtým gólem na turnaji rozhodl.

Zvýšil mohl hned vzápětí z přečíslení po Rymonově přihrávce Štancl. Vyrovnat mohl z úniku Hornecker, ale Hrabal si s jeho bekhendovým blafákem poradil. V čase 55:18 se trefil od modré čáry Hamara a pečetil výsledek, který nezměnila ani power play Švýcarů a v závěrečných 50 sekundách i přesilovka při Hamarově trestu.

Mistrovství světa hokejistů do 20 let v Göteborgu - skupina B: Česko - Švýcarsko 4:2 (1:0, 1:2, 2:0) Branky a nahrávky: 13. Šapovaliv (Melovský, Hamara), 31. Sapoušek (Becher, Kulich), 53. Kulich (T. Galvas, Melovský), 56. Hamara (Becher) - 35. S. Meier (Dionicio, Terraneo), 40. Rod (G. Weber, Dionicio). Rozhodčí: Björk (Švéd.), Kohlmüller (Něm.) - Faucher (Kan.), Rozitis (Lot.). Vyloučení: 2:1. Využití: 1:0. Diváci: 1592.