Čeští hokejisté zahájili přípravu na mistrovství světa, šanci ukázat se dostanou i mladí hráči

39 dní před začátkem šampionátu se sešli hokejisté na přípravném kempu. Z hráčů, co budou vybalovat reprezentační výbavu také v Kodani, ještě hodně ubyde.

„Kemp je o tom, že se tady sejde mnoho hráčů a postupně se ta sestava krystalizuje. Hráči se tady se budou měnit každý týden. Budou přicházet noví, starý odcházet,“ popisuje útočník Robin Hanzl, který už ví, do čeho jde.

Bude bojovat o své druhé mistrovství světa v řadě. A znovu se pokusí vyzrát na konkurenty v sestavě a také na atypické ladění formy, kdy vlastně dlouho po konci sezony potřebuje mít tu nejvyšší výkonnost.

„Je to takové zvláštní. Přeci jenom ta pauza mezi koncem sezóny, pokud nehrajete až do play-off někam do finále, tak pauza tam je. Není to úplně příjemné a pak začít nanovo, ale to je asi úděl mistrovství světa,“ je s tím smířený Hanzl.

A úděl trenéra Josefa Jandače je poskládat tu nejlepší sestavu. Zatím ji kvůli NHL a play-off evropských soutěží na ledě moc zkoušet nemůže.

Prověření reprezentanti jako například Roman Červenka nebo Michalové Řepík a Birner se k týmu připojí až za několik dní. Už teď ale bude Jandač naživo sledovat hokejisty, pro které je měsíční příprava nikoliv formalitou, ale nutností, aby se na dánský turnaj dostali.

„Já jsem to teď v poslední době říkal v kabině, že mistrovství je trochu jiný než nominace na Světový pohár, nebo na olympiádu. Na mistrovství je poměrně dlouhá příprava. Plno kluků do ní šlo s tím, že šance byly minimální a nakonec třeba uhráli mistrovství světa. Je to jenom na nich,“ říká trenér české reprezentace Josef Jandač.

A tak si dává šance i další člen slavné generace Holíků, Adam Musil, jinak útočník San Antonia z nižší zámořské AHL.

„Doufám, že každý hokejista ho tady chce udělat. To bych sem jinak nejel. To je myslím správná myšlenka, jít do kempu s tím, že to chcete udělat,“ dodává Musil.

Společně s dalšími mladíky Kautem, Stranským nebo Galvasem může Adam Musil přesvědčit trenéra Jandače až v deseti přípravných zápasech. Kdyby měli stejný počet utkání Češi odehrát na mistrovství světa, dostali by se až do duelů od medaile.