Sérii mezi Zlínem a Vsetínem doprovází bouřlivá atmosféra. Na Lapači se nastupuje mezi plameny ohně

Finále první hokejové ligy mezi Zlínem a Vsetínem má na programu pátý duel, před kterým Zlín vede 3:1 na zápasy a začne v pět hodin odpoledne. Souboj se neodehrává nejen na ledě, ale i na tribunách obou stadionů. I když mezi fanoušky panuje velká nevraživost, tak jeden známý song se zpívá na obou hokejových svatostáncích. Vsetín 11:34 8. dubna 2023

Na stadionu ve Vsetíně hráči nastupují na led za zvuků hymny a mezi plameny ohně. „Když jdeme na led, tak musí každého hráče mrazit. Je to super,“ popisuje obránce Vsetína Jiří Říha.

Na zlínském stadionu Luďka Čajky není při nástupu hráčů na led slyšet nic jiného než řev fanoušků. Atmosféru na obou stadionech porovnává zlínský útočník Pavel Sedláček.

„Je to podobné, ve Vsetíně je menší stadion, takže se to tam ozývá jinak. Ve Zlíně jsou fanoušci neskuteční a my jim za to moc děkujeme.“

Při utkáních na vsetínském Lapači si fanoušci šestinásobných mistrů často právě přejí návrat do extraligy. Při fandění přitom často zní název klubu Zbrojovka Vsetín, který Valaši používali ještě před nejúspěšnější érou historie.

Ve Zlíně je při finále Chance ligy oblíbený popěvek o modrožluté rodině. I když si fanoušci obou klubů nic nedarují a při finále už došlo k různým konfliktům, tak jedno mají společné. Po výhře zpívají píseň o Vysokém jalovci.

Pokud budou zpívat Vysoký jalovec po pátém duelu zlínští fanoušci, oslaví tím postup do baráže o extraligu. Jestli to budou příznivci Vsetína, série bude pokračovat šestým zápasem ve Vsetíně.

Dnešní úkol zní jasně - musíme vyhrát za každou cenu, abychom prodloužili finálovou sérii a udrželi šanci na baráž! #VSEvZLN #spoluzavsetin #uzjetucas #playoff pic.twitter.com/7esSsyil2w — VHK ROBE Vsetín (@VHK_Vsetin) April 8, 2023