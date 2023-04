Šéf hokejového Zlína Hamrla: Výtržníky nezastaví žádný pořadatel ve vestě. Zákaz vstupu byl nutností

Hokejisté Zlína ovládli finálovou sérii první ligy, když porazili Vsetín 4:2 na zápasy. V tom posledním se hosté museli obejít bez svých fanoušků. Zlín jim zakázal vstup na stadion, a to kvůli častým střetům v hledišti i mimo něj. Regionální derby totiž budilo velké emoce. Co za kontroverzním rozhodnutím stálo, řekl šéf hokejového Zlína Robert Hamrla Radiožurnálu Sport. Zlín 18:55 11. dubna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hokejisté týmu PSG Berani Zlín | Zdroj: Profimedia

Na jedné straně skvělá atmosféra na stadionech, na straně druhé střety příznivců obou týmů, které často končily i krvavými zraněními. Taková byla atmosféra finále první hokejové ligy. Po řadě incidentů, včetně napadení autobusu hráčů Zlína, se vedení tohoto klubu rozhodlo na poslední zápas série nepustit do hlediště příznivce Vsetína.

„Výtržníky neuhlídá žádný pořadatel ve vestě. Tak to prostě je. Snažil jsem se to vysvětlit i soupeři. Nebyli jsme si jistí dnem ani minutou, co se může stát. Mám na starosti ženy i děti a musel jsem se o ně postarat. Žádná bezpečnostní agentura toto nezvládne,“ popsal pro Radiožurnál Sport důvody zákazu vstupu hostujících fanoušků šéf hokejového Zlína Robert Hamrla.

Pro hosty to byla citelná ztráta, což potvrdil i útočník Vsetína Pavel Klhůfek.

„Vždy nás táhli a byl to takový náš šestý hráč. Je škoda, že tady fanoušci nebyli. Některé věci jsou za hranou a bohužel takový je sport. Kdyby to bylo naopak, tak si myslím, že my vstup fanouškům nezakážeme. Zlín to udělal, to už je takové kdyby.“

Kontroverzní rozhodnutí se nelíbilo ani některým příznivcům Zlína, kteří na závěrečné utkání série mohli. „Nejsem úplně pro ten zákaz, atmosféra by byla úplně jiná. Chápu to rozhodnutí, protože pokud se překročí čára, tak se musí zakročit tvrdě. Je pravda, že jsme řešili, zda vezmeme nejmladšího bráchu. Nevědělo se, zda se něco stane nebo ne. Nakonec jo, užili jsme si to,“ řekl fanoušek zlínských Beranů Láďa.

„Jsem kus chlapa, já se nebojím. Jezdím na zápasy během celé sezony, ať se jim daří nebo ne. Není to dobré rozhodnutí,“ doplnil ho fanoušek Zlína pan Pravda.

Oba příznivci se i tak můžou těšit z toho, že sezona Zlína ještě nekončí. V baráži o postup do extraligy se utkají s Kladnem.