Trošku nám ujel vlak a bude těžké ho dohnat, uvědomuje si kouč české hokejové reprezentace Miloš Říha

„Celkově můžu říct, že zjišťujeme, kde nás tlačí bota a kde jsme,“ zjišťuje trenér Miloš Říha, kde všude bude nutné na mezinárodní úrovni přidat. Co potěší? Minimálně fyzická kondice to prý není. „Kluci si dají říct a je vidět, že i kondičně to zvládají, že třetí třetiny byly z naší strany na tomto turnaji nejlepší.“

Ale hrát je ve třetí třetině nestačí. Také asi nestačí tak málo trénovat spolu, i to byly věci, které nepřispěly k lepším výsledkům. Říha je sice zmínil, ale nevymlouval se. Přeci jen góly do české branky nedává ten se jmenovkou Zrušený páteční trénink kvůli špatné dopravní situaci v Moskvě.

„Já si myslím, že se na to musíme podívat reálně. Na náš hokej, že nám trošku ujel vlak a bude těžké ho dohnat. Je ale vidět, že kluci chtějí pracovat, chtějí jezdit, a pokud se k nám připojí ještě ti ostatní, kteří nám vypadli nebo které ještě máme v hledáčku, tak si myslím, že ta cesta by mohla být, aby se ti mladí zase přidali. Když se ale podívám na soupeře, tak jsou o malinko dál,“ uvědomuje si Říha.

Miloš Říha má za sebou na lavičce národního týmu dva turnaje, tedy šest soutěžích zápasů. Až reálně jako trenér na střídačce zjišťuje, nebo už vlastně zjistil, že v českém hokeji jednoduše není tolik kvalitních hokejistů jako v jiných zemích.

„Až když do toho člověk skočí, tak samozřejmě na turnajích nebo na mistrovstvích světa, je vidět, jak jsou ta mužstva daleko silnější a mají daleko širší výběr a daleko širší kádr, který si můžou obměňovat,“ říká trenér hokejové reprezentace Miloš Říha. Na lavičku se postaví znovu v únoru na Švédských hrách a postupně bude sezonu směřovat k jejímu vrcholu - květnovému mistrovství světa na Slovensku.