České hokejisty čeká poslední akce před olympijskými hrami. ‚Už bychom chtěli vyhrát,‘ říká Straka

Čeští hokejisté mají před sebou poslední akci před olympijskými hrami. A na turnaji Channel One Cup tak mohou bojovat i o nominaci do Pekingu. Zároveň budou ve čtvrtečním utkání proti Finsku usilovat o první výhru v sezoně. Na předchozím Karjala Cupu totiž ani jednou nebodovali. Praha 16:59 16. prosince 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jan Kovář | Zdroj: Reuters

„Už bychom chtěli nějaký úspěch. Chtěli bychom vyhrát nějaké utkání, aby stouplo sebevědomí,“ říká asistent trenéra hokejové reprezentace Martin Straka před druhým turnajem Euro Hockey Tour.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 České hokejisty čeká poslední akce před olympijskými hrami. Více si poslechněte v reportáži Tomáše Petra

„Chceme se pochopitelně zlepšit v oslabení, být skvělí pět na čtyři, zlepšit se v koncovce. I v minulých zápasech jsme šance měli, ale bohužel jsme je nedokázali využít a to bychom chtěli zlepšit. Když se do šancí dostaneme, tak aby z toho padaly góly.“

Pro národní tým bude Channel One Cup poslední akcí před olympijskými hrami. Jak už dříve vedení reprezentace přiznalo, výběr pro Peking by měli tvořit hlavně hráči z NHL. Ale koronavirová pandemie a s ní spojená opatření v Číně by nakonec mohly zamezit účasti elitních hokejistů.

Pak by se soupiska asi hodně podobala současnému výběru. Reprezentační útočník Jan Kovář ze švýcarského Zugu ale na tuhle variantu nechce myslet.

Útočník Gulaš je národnímu týmu opět k dispozici, test na covid měl po přezkoumání negativní Číst článek

„Nikdo neví, co se stane. Vůbec nemá cenu se nad tím zamýšlet. Co bude, to bude. Těšil jsem se teď sem na sraz a budu chtít teď odehrát dobrá tři utkání a ukázat, že na to mám,“ řekl Kovář.

Předvánoční Channel One Cup bude pro české hokejisty z evropských klubů poslední možností zabojovat o nominaci na olympijské hry. Pokud by ale hráči z NHL v Pekingu nechyběli, tak z hokejistů v Evropě by kromě útočníka Davida Krejčího asi největší šanci na nominaci měl někdo z brankářů.

A třeba Šimon Hrubec by ani nad rolí třetího gólmana neváhal. „Samozřejmě to je olympiáda. Tam se asi moc člověk neohlíží na to, v jaké pozici tam jede,“ dodal.

Od 18 hodin nastoupí čeští hokejisté v libeňské hale proti Finsku, hned po utkání odcestují do Moskvy, kde je v sobotu čeká domácí Rusko a v neděli Švédsko.