Splněný sen hendikepovaného Filipa. V San José viděl tři zápasy NHL, provázeli ho Hertl i Šimek

Vidět na vlastní oči NHL. Takové přání měl dvanáctiletý sledge hokejista Filip Veselý z Lomu u Litvínova a sen se mu splnil. Spolu s reportérem Českého rozhlasu Pavlem Petrem se vydali do Kalifornie a setkali se i s dvěma českými reprezentanty. San José 15:45 22. listopadu 2017 Filip Veselý v kabině San Jose Sharks | Foto: Pavel Petr

„Jako památku jsem si koupil čepici a mikinu San Jose. Ale nejvíc se mi líbil zápas farmy, kde jsme viděli třeba Radima Šimka,“ říká na konci své cesty za zámořským hokejem Filip Veselý.

V barvách sledge hokejistů Litvínova se Filip Veselý představil jako vůbec nejmladší hráč v české extralize. Možná přitom snil o NHL. Ne si ji zahrát, ale vidět ji na vlastní oči. Před rokem si pak oblíbil dnes bývalého hráče Liberce Radima Šimka.

Výtěžek z červnové charitativní florbalové akce pak Filipovi umožnil, aby se znovu se svým idolem setkal přímo v San José. „Je to dobrá věc, na co se vybraly peníze. Doufám, že se tu Filipovi ten týden líbil a že si to maximálně užil,“ řekl Radiožurnálu přímo v San José Radim Šimek.

Oba je mrzelo jediné, rodák z Benátek nad Jizerou stále ještě na šanci objevit se na ledě prestižní zámořské soutěže čeká, působí na farmě.

Příběh mladého sledge hokejisty zaujal Radima Šimka natolik, že mu loni koupil počítač. „Předtím jsem Fildu vůbec neznal, až po dárku k Vánocům jsem začal vnímat jeho příběh. Od té doby sleduju, jak se mu daří. Musím říct, že vypadá dobře i spokojeně,“ těší Šimka.

Slavnou NHL Filip Veselý přeci jen na vlastní oči viděl hned třikrát. Žraloci postupně hráli s Floridou, Bostonem a Anaheimem. Osobně se setkal s Tomášem Hertlem, který ho pozval přímo do kabiny Sharks.

„Bylo to nádherný. Hlavně ten žralok, jak jste z něj vyjížděli,“ líčil mladík Hertlovi po zápase. Hráči Sharks totiž na led vstupují přes velkou žraločí hlavu.

Zároveň se zeptal, jestli někdy seděl na ‚sledgi,‘ speciálních saních pro hokej hendikepovaných. „Kluci někteří byli, já jsem tu možnost nedostal. Ale chtěl bych si to vyzkoušet, musí to být hrozně náročné. Třeba si spolu jednou zahrajeme v Česku,“ slíbil Tomáš Hertl.

Přílet Filipa do Kalifornie ho ovšem překvapil. Z NHL je zvyklý na charitativní projekty. Ne ovšem na to, aby se za ním vydal někdo z Čech. „Je super, že má šanci se sem podívat. Pro mě je maličkost vzít ho do kabiny nebo s ním pokecat. Delší let si vybrat nemohl, ale je jen dobře, že se sem mohl dostat. Všichni, co za tím stojí, dělají dobrou práci,“ říká útočník Sharks.