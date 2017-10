Chomutov dluží hráčům výplaty za měsíc a půl. Existence klubu není ohrožena, uklidňují Piráti

„Je pravdou, že v současné době se nedaří stabilizovat cash flow klub, z čehož vyplývá, že hráčům v tuto chvíli neodešla část výplat. K dnešnímu dni klub eviduje po splatnosti jednu výplatu a polovinu další. Zbytek odměn odešel hráčům na účet,“ přiznává v prohlášení vedení Pirátů Chomutov.

Finanční komplikace prozradil Radiožurnálu po nedělním zápase klíčový útočník Pirátů Roman Vondrka. „Něco nám dluží. Ale myslím, že ta situace, co byla loni, se opakovat nebude, aspoň v mém případě. Kluci se k tomu taky postavili stejně jako já, je nás hodně, co se do toho vrhli,“ řekl Radiožurnálu Vondrka.

Aktuálně pátý tým extraligy se s nedostatkem financí potýkal už dříve. I v aktuální situaci přiznává, že si je svých závazků plně vědom a snaží se situaci vyřešit s partnery klubu.

„Klub chce zároveň uklidnit fanoušky i partnery, že není žádným způsobem ohrožena existence klubu nebo extraligová sezóna,“ píše se v prohlášení Pirátů Chomutov.