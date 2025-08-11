Chtěl bych si teď v Česku odpočinout, ale hokejem žiji neustále. Jen tak od něj neuteču, říká kouč Prospal
Jsou jen dva čeští hokejoví trenéři, kteří mají na příští sezonu angažmá na lavičce klubu slavné NHL, nebo její farmářské AHL. Jaroslav Svejkovský je nově asistentem ve Philadelphii Flyers, Václav Prospal pak tuhle roli zastává na farmě Buffala Sabres - tedy v týmu Rochester Americans.
Zatímco Svejkovský dlouhodobě žije v zámoří, Prospal se na léto vrací zpátky do jižních Čech, kde se narodil. Před víkendem byl třeba na charitativním zápase v Českých Budějovicích, od hokeje si ale úplně neodpočine.
00:00 / 00:00
Poslechněte si hokejového trenéra Václava Prospala, jak si užívá léto v České republice
„Chtěl bych někdy odpočívat, ale hokej to je prostě práce na 24 hodin, 7 dní v týdnu. Přemýšlíš o tom pořád. Potřebuješ občas najít čas, kdy se odreaguješ. Když jsem v létě v Hluboké nad Vltavou, tak si chci odpočinout, ale je těžké to vytěsnit. Měl jsem to jako hráč a mám to i jako trenér. Jen tak od toho hokeje neutečeš,“ přiznává Prospal, který má v NHL přes 1100 startů.
Teď své zkušenosti prodává jako asistent trenéra v Rochesteru. Nižší liga ale neznamená nižší nároky.
„Je to skoro to samé. 10. září začínáme v Buffalu, takže se tam musím nejpozději 9. září hlásit. Tam to začne. Dorazí mladí kluci, kteří se pokusí upoutat oko managementu, aby se třeba dostali ke kontraktu v NHL. Půjde jim ale i o to, aby se ukázali v co nejlepším světle, než odejdou do juniorky nebo zpátky na univerzity. Těch kluků je tam hodně a 17. září začíná další kemp v Buffalu. Po deseti, dvanácti dnech nás pak posílají zpátky do Rochesteru,“ vysvětluje Prospal.
Budoucnost Kulicha?
Jednoho hokejistu už ale Prospal trénovat v ideálním případě nebude. Jiří Kulich se v minulé sezoně naplno přesunul do hlavního týmu, tedy do Buffala. Bývalý kapitán reprezentační dvacítky má potenciál stát se důležitým útočníkem Sabres, a výhledově také tahounem dospělého národního týmu.
„Ten kluk má cíl, má to v hlavě srovnané a je svědomitý. Bude to pro něj druhá sezona v NHL a potřebuje si obhájit ten čas na ledě, který měl. Potřebuje si pozici ještě vylepšit. Nesmí ho potkat to, co potkává hodně druhoročáků, že druhá sezona je horší na potvrzení kvalit,“ říká Prospal a přidává, co bude teď pro jednadvacetiletého útočníka nejdůležitější.
„Dal patnáct gólů. Začíná to tím, aby se z tréninkového kempu dostal do týmu. Myslím si, že šanci dostane, ale obhájit pozici z minulé sezony bude těžké, protože končil v první lajně,“ dodal na adresu Jiřího Kulicha Václav Prospal, jeden z trenérů hokejového týmu Rochester Americans v zámořské farmářské AHL.