Chtěl jsem volno a klid na tribuně, vtipkoval po zápase Jágr. Díky prohře může dál myslet na baráž

Kladenští hokejisté v semifinále WSM ligy poprvé prohráli. Doma podlehli Českým Budějovicím 2:4, ale v sérii vedou 3:1. Jaromír Jágr odehrál jednu sekundu a tím si zapsal další start. Zraněné koleno ho ještě do plné zátěže nepustí, ale kvótu 15 startů zřejmě splní. Kladno 8:38 19. března 2018

„Jsou věci, které momentálně nemůžu ovládat, ale snažím se dělat maximum. Proto jsem nastupoval k zápasům kvůli startům, kdyby se to náhodou třeba do měsíce zlepšilo. A kdybychom se do baráže dostali, poslední tři zápasy se hrají až za měsíc,“ přemýšlí na Radiožurnálu Jaromír Jágr.

Před úvodním buly čtvrtého semifinálového zápasu WSM Ligy proti Českým Budějovicím se postavil na post pravého obránce, odtamtud to tu chvíli bylo nejblíž na střídačku. Po vhazování odehrál jen pár sekund, posadil se a už jen sledoval, jestli Kladno zvládne postoupit už ve čtvrtém zápase.

V tom případě by ale nesplnil nutný počet zápasů, aby nastoupil v baráži o extraligu. „Na to jsem vůbec nemyslel. Vůbec nevím, jestli bych byl schopný nastoupit, i kdybych ty starty měl. Věděli to hráči i trenéři, takže by to šlo úplně mimo nás,“ řekl po zápase Jágr.

„Škoda, vedli jsme 2:1 a měli jsme tříminutový výpadek, kdy jsme dostali na 2:3 těsně před koncem třetiny, to je dostalo na koně,“ našel klíčový moment zápasu.

Primárně vypadal zklamaný, že Kladno nedokázalo postoupit do baráže už po čtvrtém zápase, osobní zájmy šly stranou. „Já jsem si hrozně moc přál, abych měl dovolenou a v klidu si to užíval na tribuně. Teď je to daleko složitější,“ usmíval se.

Zbývá čas na trénování

„Jestli si všichni mysleli, že to ošéfuju, aby Kladno prohrálo, tak to vůbec ne. Tahle pozice mi vyhovuje, člověk se nenadře, sedí na dobrém místě a je pořád s klukama. Spíš jsem naštvaný, že budu muset zpátky do tréninku,“ vysvětluje.

Během zápasu často komunikoval s trenéry Paterou a Hořavou. „Hrající“ majitel klubu si dokonce několikrát vzal slovo a udílel hráčům pokyny. Měl na to víc času, než kdyby hrál.

„Nejsem unavený a vidím některé věci líp, než je vidí hráči. Hráč se soustředí sám na sebe, trenéři se musí soustředit na to, aby dávali správné hráče na led a dobře střídali. Já mám daleko víc času některé věci vidět,“ říká „osmašedesátka.

Rytíři prohráli čtvrtý zápas 2:4, ale celkově vedou v sérii 3:1, a tak má Jaromír Jágr stále důvod udržovat se v kondici. „Teď musím na kolo,“ rozloučil se s novináři a odešel jezdit na rotopedu.