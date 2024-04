Chtěli jsme být první, kteří to otočí. Hráči předvedli ohromné nasazení, říká šéf hokejového Třince

Hokejisté Třince jsou prvním týmem v historii samostatné extraligy, který otočil sérii play-off z 0:3 na 4:3 na zápasy. Slezanům se to povedlo se Spartou, když velmi emotivní semifinále rozhodli na soupeřově ledě v Praze 3:2 až ve čtvrtém prodloužení. Praha 9:26 14. dubna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hokejisté Třince slaví postup do finále play off extraligy | Foto: Ondřej Deml | Zdroj: ČTK

„Historické milníky mě tolik nezajímají. Zajímá mě můj tým, který pracoval excelentně. Zasloužili jsme si postoupit,“ řekl trenér Třince Zdeněk Moták k historickému obratu ve vyřazovacích bojích extraligy.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si aktéry rozhodující sedmého semifinálového zápasu mezi Spartou a Třincem

I kapitán Sparty Michal Řepík odmítal, že by o zápisu do kronik výrazně přemýšlel. „Neřeším to, jestli udělali obrat nebo ne. Jsem zklamaný z toho, že jsme nepostoupili do finále. Obrat je mi úplně jedno,“ prohlásil Řepík.

Nadšení fanoušci Třince

„Říkali jsme si, že chceme být první, kteří to otočí. Soustředili jsme se na to. V minulém zápase u nás vytryskly gejzíry radosti. V restauraci museli mít velkou tržbu, protože lidé si objednávali rovnou flašky a ne panáky. Kdybychom prohráli, tak by se naši fanoušci tolik nezlobili, protože viděli u hráčů ohromné nasazení a vůli po vítězství,“ kontroval prezident slezského klubu Ján Moder.

Třinec byl přitom ve čtvrtfinále málem na opačné straně příběhu, když ztratil vedení 3:0 a až v posledním zápase ubojoval postup přes České Budějovice. Tehdy rozhodnul třinecký útočník Miloš Roman, který se stal posledním úspěšným střelcem také série se Spartou. „Je jedno od koho to přijde, ale důležité je, že jdeme jako tým dál a máme znovu šanci bojovat o titul,“ říká autor vítězné semifinálové trefy Miloš Roman.

Třinec vykročí za obhajobou titulu v úvodním finále v úterý, utkání na ledě Pardubic začíná v 18 hodin.

Nejlepší načasování formy?



Ondřej Kacetl jako každé #playoff fascinuje fanoušky #TELH svými zákroky, tentokrát si takto počíhal na střelu Michala Řepíka ve druhém prodloužení #momentyplayoff | #zatitulem pic.twitter.com/Pl19scQC8W — Tipsport extraliga (@telhcz) April 13, 2024