Chystá se konec kariéry Francouze v NHL? ‚Jeho návrat do brány neočekávám,‘ říká šéf Colorada

Generální manažer hokejistů Colorada Chris MacFarland připustil, že český gólman Pavel Francouz v NHL patrně už chytat nebude. V podcastu DNVR Avalanche označil návrat třiatřicetiletého vítěze Stanley Cupu z roku 2022 do elitní ligy za nepravděpodobný. Francouzovi, jehož dlouhodobě sužují zdravotní potíže, vyprší po této sezoně dvouletý kontrakt na čtyři miliony dolarů. Denver 10:47 26. března 2024

Pavel Francouz v brance Colorada (archivní foto) | Foto: Michael Reaves | Zdroj: Profimedia

Plzeňský rodák byl v květnu na operaci s přitahovačem. V minulé sezoně nastoupil jen do 16 zápasů, do tohoto ročníku NHL nezasáhl. Sezonu předčasně ukončil už v listopadu kvůli blíže nespecifikovanému zranění ve spodní části těla. Zda souvisí s operací, neuvedl.

„Užívá si důchodu. Použil jsem to trochu s nadsázkou, tak to berte s rezervou, ale nemáme náznaky, že by posiloval, nebo že by vyhlížel návrat,“ uvedl v pondělí MacFarland na adresu českého brankáře, jenž chytal v NHL naposledy loni 9. dubna. „To zranění bylo nešťastné, stejně tak i jeho načasování. Aktuálně je doma a užívá si života. Tedy alespoň v to doufáme,“ dodal.

Titul s Coloradem

Francouzova bilance v základní části NHL činí 73 zápasů. Coloradu, s nímž se poprvé dohodl na spolupráci začátkem května 2018, vychytal 44 výher. V průměru inkasoval 2,49 branky na zápas a měl úspěšnost zákroků 91,9 procenta. Čtyřikrát uhájil nulu a připsal si jednu asistenci.

V play off zasáhl do 13 utkání a pomohl Avalanche k osmi vítězstvím. Ve vyřazovacích bojích o Stanley Cup má průměr 3,01, úspěšnost 89,9 procenta a dvakrát dochytal zápas s čistým kontem.

Před dvěma lety při úspěšném tažení klubu z Denveru za Stanleyovým pohárem měl bilanci šesti vítězství ze šesti započítaných zápasů. Ve finále Západní konference se podepsal pod všechny triumfy proti Edmontonu, který Colorado porazilo jasně 4:0 na zápasy.