Chytá s hokejkou ohnutou do bekhendu. 'Jinak to neumím,' vysvětluje Kanaďan v jihokorejské brance

Často se to stávalo na rybníku. Kdo neměl hokejku, půjčil si od někoho tu jeho a ani mu nevadilo, že byla zahnutá na druhou stranu. Hlavně, že se hrálo. Jenže přesně tohle se děje na mezinárodní hokejové scéně, kam před olympijskými hrami nakukuje Jižní Korea s trochu zvláštním pánem v brance. Když rozehrává, přehodí si hokejku na druhou stranu těla, než jak ji má při chytání střel.

Bydlí v olympijské vesnici, ale na hrách nikdy nebyl. Mám zápas, abych se ukázal, ví Adam Polášek Číst článek

„S hokejem jsem začal asi v deseti letech a chtěl jsem být v útoku. Tam jsem střílel jako pravák. Jenomže v létě jsem hrál baseball, tam jsem pravou házel a levou chytal. V ní mám teď lapačku,“ říká podle Radiožurnálu Matt Dalton.

„Když jsem pak vlezl do branky, dostal jsem hokejku pro leváka, jenomže já nemohl rozehrávat, nic. A tak jsem se neučil hrát s hokejkou na druhou stranu,“ vysvětluje.

Na hokejovém kluzišti na tak Channel One Cupu stojí brankář, který má špatnou hokejku. Ve svém gólmanském postoji ji má nastavenou tak, že chytá její bekhendovou stranou. Opačné zahnutí se mu naopak zase hodí při rozehrávce. „Ptali se mě na to lidi. Říkal jsem, že je to jedno, že to na té nejvyšší úrovni nikdo neuvidí,“ usmívá se.

Přehazování hokejky není mezi gólmany až tak neobvyklé, příkladem za všechny může být třeba Curtis Joseph, ale ten měl jako levák pořád hokejku pro leváka.

Může chytat i proti Čechům

„Asi je to trochu divné. Popravdě jsem zažil už hodně soutěží a protihráčů a opravdu si nevybavím, že by takhle někdo chytal. Asi to není ta nejlepší cesta, jak chytat v hokejové v brance. Ale zkoušel jsem to normálně, ale nejde to, neumím to,“ říká rodák z kanadského Ontaria Matt Dalton, který má i jihokorejský pas.

Jeho opačnou hokejku sleduje v týmu Anyang Halla také český kouč Patrik Martinec. A na bekhendovou stranu hokejky 31letého Daltona budou moci střílet i čeští hokejisté. Tedy pokud v první utkání olympijského turnaje dostane na domácí půdě důvěru od kouče Jižní Koreje. O nominaci si snažil říct i na ruském Channel One Cupu.