V NHL se dařilo českým hokejistům. Chytil a Palát dvakrát skórovali, Vejmelka a Vaněček vychytali výhry

Hokejoví útočníci Ondřej Palát a Filip Chytil se v pondělním programu NHL blýskli dvěma góly a pomohli svým týmům k výhrám 5:4 v prodloužení. Bodoval také Radek Faksa, jenž asistoval u výhry Dallasu nad Anaheimem 3:2 po samostatných nájezdech. Povedený večer českých hokejistů podpořili brankáři. Karel Vejmelka 33 zásahy přispěl k výhře Arizony 3:2 nad Minnesotou a Vítek Vaněček v dresu New Jersey zlikvidoval 26 střel. New York 7:32 7. 2. 2023 (Aktualizováno: 7:56 7. 2. 2023) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Devils s Vancouverem od čtvrté minuty prohrávali, ještě v první třetině ale zásluhou Jacka Hughese srovnali a před polovinou zápasu odskočili na rozdíl dvou branek. Dvěma zásahy během necelé půl minuty se o to postaral Ondřej Palát, jenž nejprve tečoval střelu Dougieho Hamiltona a poté si našel odražený puk mezi kruhy a zvýšil na 3:1.

Po dalších 23 sekundách se podruhé v zápase prosadil Jack Hughes a domácí odskočili již na rozdíl tři branek, Canucks však nesložili zbraně a vybojovali prodloužení. To v poslední minutě rozhodl Jasper Bratt a pomohl New Jersey k osmé výhře z posledních deseti zápasů.

Chytil si v šesté minutě zápasu NY Rangers s Calgary nabruslil za obranu, převzal přihrávku o mantinel a střelou na zadní tyč otevřel skóre. Podruhé se český útočník prosadil v úvodu druhé třetiny, kdy na obranné modré čáře vystihl rozehrávku Flames a individuální akci zakončil přesným pokusem mezi betony Jacoba Markströma.

Zápas za stavu 4:4 došel do prodloužení, ve kterém se radovali domácí Rangers. Alexis Lafreniere z dorážky zakončil přečíslení dva na jednoho a vystřelil newyorskému celku první výhru nad Flames od března roku 2018.

NHL

Florida - Tampa Bay 7:1 (1:0, 3:1, 3:0)

Branky: 9. a 46. Verhaeghe, 29. a 55. M. Tkachuk, 22. Bennett, 38. Luostarinen, 43. E. Staal - 24. Kučerov. Střely na branku: 49:33. Diváci: 15 882. Hvězdy zápasu: 1. M. Tkachuk, 2. Verhaeghe, 3. Bobrovskij (všichni Florida).

Philadelphia - NY Islanders 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)

Branky: 31. Deslauriers - 18. Palmieri, 29. Barzal. Střely na branku: 26:30. Diváci: 18 695. Hvězdy zápasu: 1. Barzal, 2. Palmieri, 3. Varlamov (všichni NY Islanders).

Arizona - Minnesota 3:2 (0:0, 1:1, 2:1)

Branky: 30. a 50. Chychrun, 54. McBain - 24. Kaprizov, 42. Brodin. Střely na branku: 36:35. Karel Vejmelka odchytal za Arizonu celý zápas, inkasoval dvě branky z 35 střel a úspěšnost zákroků měl 94,3 procenta. Diváci: 4600. Hvězdy zápasu: 1. Chychrun, 2. McBain, 3. Vejmelka (všichni Arizona).

NY Rangers - Calgary 5:4 v prodl. (1:1, 2:1, 1:2 - 1:0)

Branky: 6. a 23. Chytil, 40. a 53. Zibanejad, 62. Lafreniere - 11. Coleman, 37. Toffoli, 47. Mangiapane, 49. Michael Stone. Diváci: 17 173. Hvězdy zápasu: 1. Lafreniere , 2. Chytil (oba NY Rangers), 3. Mangiapane (Calgary).

Dallas - Anaheim 3:2 po sam. nájezdech (1:0, 1:0, 0:2 - 0:0)

Branky: 9. Lundkvist (Faksa), 28. Hintz, rozhodující sam. nájezd Seguin - 52. Silfverberg, 53. Henrique. Střely na branku: 41:34. Diváci: 18.145. Hvězdy zápasu: 1. J. Benn, 2. Robertson (oba Dallas), 3. Gibson (Anaheim).

New Jersey - Vancouver 5:4 v prodl. (1:1, 3:2, 0:1 - 1:0)

Branky: 18. a 31. J. Hughes, 30. a 30. Palát, 65. Bratt - 4. Podkolzin, 36. L. Schenn, 40. Lazar, 47. Di Giuseppe. Střely na branku: 34:30. Vítek Vaněček odchytal za New Jersey celý zápas, inkasoval čtyři góly z 30 střel a úspěšnost zákroků měl 86,7 procenta. Diváci: 14.630. Hvězdy zápasu: J. Hughes, 2. Palát, 3. Bratt (všichni New Jersey).