Chytil připravil gól a pomohl Rangers vybojovat sedmý zápas, Toronto slaví postup po 19 letech

Útočník Filip Chytil přispěl asistencí k výhře hokejistů New York Rangers v 1. kole play-off NHL nad New Jersey 5:2. Jeho tým uspěl po třech porážkách za sebou a vybojoval si sedmý zápas. Toronto postoupilo do druhého kola poprvé od roku 2004. Maple Leafs v šestém zápase porazili Tampu Bay 2:1 v prodloužení a sérii ovládli 4:2. Po výhře 5:4 na ledě Los Angeles slaví postup také Edmonton.

New York 7:26 30. dubna 2023