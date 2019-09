Čínští hokejisté si zvykají na Česko: Na ulicích je málo lidí a života. Postrádáme tu ruch

Na několik měsíců odjeli tisíce kilometrů daleko od domova a v Česku se teď snaží zdokonalit. Tým Golden Dragons sestavený převážně z čínských hokejistů se v zápasech třetí nejvyšší soutěže připravuje na olympijské hry v Pekingu. Na ledě mu to zatím příliš nejde, v tabulce je poslední, po šesti kolech má jediný bod a 61 inkasovaných branek. Do toho si hráči zvykají na odlišný život, než jaký znají z Číny. Reportáž Kladno 19:33 28. září 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hráči čínského týmu Golden Dragons | Zdroj: FB Golden Dragons

U kladenské haly na vás na každém kroku kouká z billboardu Jaromír Jágr, před chvílí ale patřil led několika mladým Číňanům. Ti teď v jedné místnosti v hale sedí jako ve školních lavicích a poslouchají překladatele, který tlumočí slova trenéra Jiřího Šejby.

„Čau. Děkuju.“

Wang Xiaodong a Si Hanwen na vyzvání předvedou, co už se naučili česky, anglicky na tom nejsou o nic lépe, a tak i během rozhovoru sedíme u jednoho stolu i s překladatelem.

Jak se daří čínskému týmu v třetí nejvyšší české hokejové lize? Na kladenském zimním stadionu natáčel reportér Radiožurnálu David Nyč

„Jsme tu poměrně dlouho. Rodina a přátelé jsou daleko, a co mi chybí, je čínská kuchyně. Například mně osobně chybí ostrá jídla,“ překládá Jaroslav Dostál bez jakéhokoliv zádrhelu odpověď obránce Wanga Xiadonga, který by si na talíři uměl představit i něco pálivějšího.

Život mu prý ale tahle kladenská mise slušně okořenila. Jiný kraj, jiný mrav. Hráči týmu Golden Dragons to nepoznávají jen na ledě.

Málo lidí na ulicích

„Největší rozdíl je v tom, že je tady strašně málo lidí. Oproti Číně je na ulicích málo lidí a málo života. Ne, že by tady byla vyloženě nuda, nicméně v Číně se velká část života odehrává právě na ulicích.“

„Prostě tu postrádáme jistý ruch, aspoň do chvíle, než začne hokejový zápas. Pak Češi ožívají. Najednou je plný stadion, parkoviště nestačí, auta parkují, kde se dá a lidé podporují svůj tým,“ doplňuje jeden mladý hokejista druhého před cestou na hotel, který jim je na několik měsíců v roce domovem.

Neplatí to o trojici hráčů. Dres čínského týmu totiž oblékají i tři Češi, jedním z nich je Michal Kučera: „Chvilku trvalo, než jsme si k sobě našli vzájemnou cestu,“ říká Radiožurnálu.

Kučera už zažil spoustu různých spoluhráčů, ale přiznává, že letos je to ještě trochu něco jiného: „Veškerý čas, který mají navíc, pilně věnují regeneraci. Když jsme byli ve Slaným, tak jsme skončili rozcvičku na suchu a měli jsme ještě hodinku volno, tak si šli kluci ještě na půl hodiny lehnout.“

Odpočívat čínští hokejisté umí. Prý jsou svědomití a dělají všechno pro to, aby jednou byli úspěšní, ale jak naznačují výsledky, je to běh na hodně dlouhou trať.

„Získat zápasovou praxi – to je to, co nám dosud chybí, a proto jsme tady. Naučit se řešit situace pod tlakem a díky tomu brzy Číně pomoci postoupit do vyšší divize mistrovství světa. To je také náš cíl,“ popisují čínští hokejisté v Česku.