Šéf hokejového svazu: Číňané nejsou nazdárkové, můžou zvednout atraktivitu soutěže

Jak moc je reálná účast čínské reprezentace v české třetí lize?

Probíhají diskuse a řeší se spolupráce mezi oběma zeměmi na všech úrovních. Je tu Jaromír Jágr a čínská strana nemá hokej organizačně vyřešený. Vzhledem k tomu, že jejich týmy působily ve Finsku, Kanadě, Švýcarsku i v Čechách, tak se objevila varianta, jestli by se jejich tým nemohl u nás zúčastnit soutěže.

V úvahu by připadala 2. liga, naše třetí nejvyšší soutěž. Měl jsem k tomu nějaké požadavky, aby z toho měl český hokej nějaký užitek. Je to otevřené téma a je to reálné.

Čím by to mohlo být přínosné pro český hokej?

Myslím, že především ekonomicky. Sportovně by to nebyla nějaká nepříjemnost, naopak. Mohlo by to být zajímavé i z hlediska atraktivity soutěže. Je to tým, který se bude připravovat na olympiádu 2022, nejsou to žádní nazdárkové. Ale myslím, že by nebyli schopní hrát vyrovnaně v extralize ani ve druhé nejvyšší soutěži. I ve Finsku, když hráli zápasy, tak ve třetí nejvyšší soutěži.

Viděl jste je hrát? Jací to jsou hokejisté?

Je to taková čínská zarputilost a pracovitost. Pokud jde o dovednosti, nejsou na špatné úrovni, ale chybí jim vyhranost a schopnost číst hru. Není to pro ně národní sport jako pro nás.

Jak Číňané vnímají český hokej?

Pro ně je velká událost, že tady je Jaromír Jágr, jsou hodně poctěni. Byli jsme na Pekingské sportovní univerzitě, je to obrovský kampus s vynikajícím zázemím, všichni k němu mají velkou úctu a k českému hokeji také. Úspěchy a historie českého hokeje, to je něco, co oni vůbec neznají.

Chování je velmi přátelské, ale pokud bychom se měli bavit o nějaké konkrétní spolupráci, vstoupily by do toho nějaké podmínky. Vypadá to zajímavě, ale uvidí se.

Už jste do Číny cestoval s vizí nabídky v soutěži, nebo se to „upeklo“ až v Číně?

Když se cesta připravovala a bavili jsme se o tom, co by měla přinést, tak Jaromír Jágr a zástupci Kladna jednali o tom, že by v Kladně vytvořili kemp, kde by se tito hráči několik měsíců chystali. Při tom začala diskuse, jestli by byla možnost jejich zapojení v zápasech.

Nejlepší varianta by byla, že by byli součástí soutěže, aby to bylo zajímavé i pro týmy. Ale všechno je to svázané s osobou Jardy Jágra. Číně je to vlastní, že pro všechno hledají silná jména a silné příběhy. Má svou logiku, že je to směřované na Kladno.