Cítím se nevinen. Celou kariéru ctím pravidla fair play, odmítá dopingový nález hokejista Chalupa

„Nikdy jsem vědomě nebral zakázané látky. Celou svoji sportovní kariéru ctím pravidla fair play. Pravidelně se podrobuji antidopingovým kontrolám, vždy s negativním výsledkem,“ uvedl Chalupa s tím, že jej proto zpráva o pozitivním testu překvapila. Kontrola odhalila v jeho těle sibutramin, který se užívá k hubnutí.

Odchovanec Letců Letňany má možnost požádat o analýzu vzorku B. „Pokud se přítomnost látky potvrdí, tak se samozřejmě nabízí otázka, jak se mohla do mého těla dostat. Na tuto otázku neznám odpověď. Učiním však vše pro to, abych ji zjistil a vše se objasnilo,“ napsal Chalupa, který je kmenovým hráčem prvoligového Kolína a do extraligového Hradce Králové měl vyřízené takzvané střídavé starty.

‚Chci očistit své jméno‘

Chalupa v prohlášení uvedl, že se nyní seznamuje s celou dokumentací a detaily nálezu. Zároveň připravuje další kroky na svou obranu. „Podniknu veškeré možné kroky, abych vyvrátil jakékoli pochybnosti o tom, že jsem porušil antidopingová pravidla. Cítím se nevinen a věřím, že se vše vysvětlí a své jméno očistím,“ uvedl. Apeloval na média a fanoušky, aby ctili presumpci neviny. „A zdrželi se nepodložených a spekulativních informací o mém případu. Mohou mít negativní vliv na moji pověst,“ dodal.

Představitelé Hradce Králové v úterním prohlášení uvedli, že je zpráva o pozitivním testu hráče překvapila a označili ji za zdrcující. Východočeši měli s dopingem problém před před dvěma lety, kdy byli pozitivně testovaní Kevin Klíma, Graeme McCormack a Martin Štohanzl. „Pokud se odpovědnost hráče potvrdí, bude postupováno s nulovou tolerancí,“ uvedl klub.

Prohlášení hokejového klubu Mountfield HK, a.s. k pozitivnímu dopingovému nálezu hráče Matěje Chalupy.



➡️ https://t.co/mcSFsrvrmy pic.twitter.com/zX71T5By3T — Mountfield HK (@MountfieldHK) April 22, 2025