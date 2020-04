Tragická zpráva z Kanady. Hokejista Cave po krvácení do mozku zemřel, bylo mu 25 let

Hokejista Edmontonu Colby Cave, kterého začátkem týdne postihlo krvácení do mozku, v sobotu navzdory úterní akutní operaci zemřel. Kanadskému útočníkovi bylo 25 let. Cave byl kvůli bolestem hlavy v pondělí přijat do nemocnice v Barrie, odkud ho den nato převezli na kliniku do Toronta, kde se ihned podrobil operaci. Při ní mu lékaři odstranili koloidní cystu, která tlačila na mozek.

Toronto 18:15 11. dubna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít