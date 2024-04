Čpavek nebyl nic pro mě. S Paterou jsme se před zápasem nabudili panáčkem rumu, říká Procházka

Hokejisté Pardubic v neděli srovnali finálovou sérii extraligy s Třincem na 2:2 a rozjelo se hodně zákulisních emocí. Co říká Martin Procházka na výstup Marka Zadiny směrem k médiím? Vytrácí se během bitvy o titul mezi hráči duch fair play? Jaký názor má Petr Tomášek k zařazení Jakuba Vrány do reprezentačního kádru? Čím se Procházka nejčastěji nabudil před začátkem utkání? Poslechněte si Čistou hru. Praha 19:12 23. dubna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zleva překonaný brankář Pardubic Roman Will, Tomáš Dvořák z Pardubic a Viliam Čacho z Třince | Foto: Josef Vostárek | Zdroj: ČTK

Martine, je pro tebe finálová série mezi Pardubicemi a Třincem něčím specifická?Přijde mi, že po dvou dnech volna mezi zápasy, působí Třinec jako aktivnější tým. Hraje dominantně, dobře bruslí a i proto první a třetí utkání zvládl. Když pak hrají druhý den, tak jsou poloviční a projevuje se tam únava z předchozích dvou náročných sérií. Teď je na programu páté utkání finále a nabízí se, že to Třinec je schopný v Pardubicích zase na jeden, dva góly uhrát.

Petře Tomášku, ty favorizuješ na zisk titulu Oceláře?

Ano. Oni to play off prostě umí. Zvlášť nyní, když trenér Pardubic Marek Zadina ukázal, že úplně nejsou ve všem sebevědomé mužstvo. Zaráží mě, že místo toho, aby si užili, že vyhráli 6:2 v Třinci, tak chtějí přenést tlak na rozhodčí. Je to nedůstojné, Každý rok se z toho stane telenovela.

Martine, co si myslíš o kritice trenéra Marka Zadiny směrem k hokejovému expertovi Milanovi Antošovi a hokejovým podcastům?

Nejsem si jistý, co tím zamýšlel. Je to nesmyslné prohlášení. Navíc řekl, že to sám nečte, ale že se to k němu doneslo. Pardubice tápou a vidí, že Třinec není lehce k poražení. Jsem zvědavý, co se stane během pátého zápasu. Pokud ho vyhrají Oceláři, tak se klidně může stát, že pak bude Třinec pátým mistrem České republiky v řadě.

Emoce v zákulisí

Byl ten výstup z hlavy Marka Zadiny?

Nemyslím si. Když jsem viděl rozhovor, tak to nebyl on. Marka znám a tohle není jeho styl. Majitel klubu pan Dědek by měl trochu zmírnit. On se snaží být všude. Je na tréninku, při rozbruslení před zápasem, v mixzóně mezi novináři. Je to jeho věc co dělá, ale do hokejových situací by se tolik plést neměl.

Posluchač: Nepřijde Martinovi Procházkovi, že se trošku vytrácí fair play, že hráči najednou neodvolávají fauly atd.?

Je to hodně o hráčích, zda se v současné situaci nesnaží dělat všechno možné, aby soupeře přetlačili, i díky filmování. Je to finále a hokejisté si mnohdy to válení neodpustí.

Řešil jsi v minulosti, co se o tobě psalo v médiích?

Určitě jsme to sledovali. Když se zápas vyhrál a druhý den se psalo o tom, jak se nám zadařilo a objevilo se tam naše jméno, tak to bylo super. Pamatuji si, že jsme byli se Vsetínem na Spengler Cupu a s Pavlem Paterou jsme tam nehráli špatně, jen nám tam nepadaly góly. Jeden novinář napsal, že jsme totálně vyhořeli, což se nás docela dotklo. Dlouho jsme si to pak s konkrétní redakcí i novinářem vyříkávali. Proto nemám moc rád statistiky, protože mnohdy nevypovídají o tom, co se na ledě opravdu odehrálo.

Posluchač Petr: Co kustodi dávají hráčům čuchnout vždy před začátkem třetiny a čím se Martin Procházka během kariéry povzbuzoval?

Je to čpavek, ale to já jsem neměl vůbec rád. Jak kustod nosil ostatním alpu, tak my s Pavlem Paterou už měli připravený malý kelímek, kde byl panák rumu.

Jsi fanouškem střídání brankářů před samostatnými nájezdy?

Když máte v týmu specialistu na nájezdy, tak proč ho tam nedat. Může mít úplně jinou kvalitu, než během hry na klasické tři třetiny. Může to hlavně rozhodit tým soupeře.

Česká reprezentace před MS

Dotaz posluchače Jana: Co říkáte na informaci, že se Jakub Vrána chce poprat o účast na domácím světovém šampionátu?

Kubu si pamatuji z mistrovství světa v Bratislavě, kdy přijel do týmu a očekávaly se od něj velké výkony, ale on zklamal. Teď je zkušenější a spíše je to signál, že i hráči z nižších soutěží můžou dostat prostor v přípravě. Nevím, jaký s ním mají záměr čeští trenéři. Trochu mě překvapuje, že byl z kádru vyřazený Jirka Černoch z Karlových Varů. Nevím, jestli je to kvůli Vránovi.

Není Jakub Vrána tak trochu zlobivým klukem?

Neřekl bych. Hraje ale hodně na sebe.

Petr Tomášek: Už dostal mnoho šancí. Až po Bratislavě spadl do problémů s návykovými látkami. Příští rok by mi jeho nominace nevadila, ale když je letos mistrovství světa v Praze, tak bych mu šanci nedával. Příští rok bude daleko víc omluvenek, tak by mi to nevadilo, ale letos je to zbytečné. Když už bych měl někomu dát šanci z AHL, tak Kulichovi nebo Blümelovi, ale ne zkušenému Vránovi.

Vnímáš, že mají letos čeští hokejisté větší zájem o mistrovství světa, když se hraje právě v Praze a Ostravě?

Určitě. Je to zážitek zahrát si doma. Všichni se vyjádřili, že tu chtějí hrát. Pro diváky by byl velký zážitek, pokud Boston vypadne z play off NHL a přijede Pastrňák a spol.

Dostal jsi někdy od vedení pokutu za špatné výkony?

Ne. Dostal jsem jenom pokutu za vyloučení do konce utkání.

Martine, jak se těšíš na mistrovství světa v roli komentátora Radiožurnálu Sport?

Na posledním domácím mistrovství světa jsem byl v úplně jiné pozici. Byl jsem součástí týmu a staral se o Jaromíra Jágra. Užil jsem si to zevnitř. Teď si to užiji hlavně během komentování. Budeme mít lepší komentátorskou pozici a těším se.

Jaká bude sestava reportérů Radiožurnálu Sport na nadcházejícím mistrovství světa v hokeji? Proč při podpisu smlouvy Martin Procházka nevyžadoval žádné bonusy za kanadské body?