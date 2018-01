Radek Faksa pomohl třemi asistencemi k vysoké výhře Dallasu 6:0. Jágrovo Calgary porazilo Chicago

Hokejová dvacítka v posledním zápase základní skupiny přestřílela Švýcarsko

Čeští hokejoví reprezentanti do 20 let ve svém posledním vystoupení v základní skupině mistrovství světa v Buffalu porazili Švýcary 6:3 a do čtvrtfinále postoupí nejhůře ze třetího místa.