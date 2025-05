Edmonton další výhrou nad Dallasem navýšil vedení v sérii na 3:1. Oilers jsou krok od finále

Skóre otevřel ve 12. minutě Leon Draisaitl střelou z pravého kruhu. Dallas se prosadil také gólem z přesilové hry, v úvodu druhé třetiny vyrovnal z pravého kruhu Jason Robertson.

V další početní převaze předložil Nugent-Hopkins puk ideálně Corey Perrymu, který ve 30. minutě z hranice brankoviště zakončil do prázdné branky. Zbývající dva góly padly při risku Stars ve hře šesti proti pěti. Výhru zpečetili Kasperi Kapanen a Adam Henrique.

🗣️ "WE WANT THE CUP" CHANTS IN EDMONTON 🗣️ #StanleyCup pic.twitter.com/I8Wp8qe9SQ