Rantanen nasázel Winnipegu hattrick a Dallas zahájil semifinálovou sérii výhrou. Toronto navýšilo vedení

Obhájci Stanley Cupu z Floridy v Torontu dvakrát vedli, první bod v sérii ale nakonec nezískali. Maple Leafs ve druhé třetině otočili skóre ze stavu 1:2 na 3:2 a došli si pro druhou výhru v sérii.

WHAT A PASSING PLAY! 😮



The @MapleLeafs connect for a beauty to give them their first lead of Game 2! #StanleyCup



Team Players presented by @Budweiser pic.twitter.com/K9h1AqJgZi