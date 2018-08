Radek Faksa zažil podruhé za sebou nepostup do play off. V příští sezoně bude jeho Dallasu pomáhat Polák

Slušných 17 gólů nastřílel v uplynulé sezoně NHL v zelenobílých barvách Dallasu opavský rodák Radek Faksa. Ale ani přesná muška hokejového útočníka nedovedla texaské mužstvo do play off. Faksa zažil týmový neúspěch ve druhém roce za sebou a tak může obě sezony porovnat. Opava 7:45 4. srpna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Český centr ve službách Dallasu Radek Faksa | Foto: Reuters

„Myslím, že byly podobné. Jak z mého hlediska, tak i z týmového, když se nám moc nedařilo, nepostoupili jsme do play off, ale z osobního hlediska jí hodnotím jako pozitivní. Určitě bych to ale vyměnil za lepší týmové výsledky, protože s takovým týmem se dvakrát za sebou nedostat do play off není dobré,“ popisuje Radiožurnálu Radek Faksa.

Kvůli zlomenému kotníku málem skončil s kariérou. Nakonec si Polák zahrál v Torontu, teď se chystá do Dallasu Číst článek

Osobně se Faksa cítil dobře, ale stále si musí zvykat na nové trenéry.

„Nabral jsem zkušenosti, kluci mě více berou, ale musel jsem se ukázat novému trenérovi, začátky byly těžké, nehrál jsem tolik, kolik jsem si představoval, ale pak už to bylo dobré. V příští sezoně ale budeme mít zase nového trenéra, takže zase začínáme od znova. Třetí trenér během tří let není žádná sranda.“

Dallas Stars se nedostali do play off poosmé z posledních deseti let. Příčiny neúspěchu hledá opavský hokejista těžko.

„Nevím, co je špatně. Měli jsme dobré podmínky, dobrý tým, dobrého trenéra.“

Hokejový brankář Rittich bude pokračovat v Calgary, dohodl se na roční smlouvě Číst článek

Faksovi v Dallasu od nové sezony přibude další český parťák. Klub získal ostravského obránce Romana Poláka.

„Je to super mít Čecha v týmu, vždycky si s ním lépe pokecáte než s někým anglicky. S Romanem navíc teď spolu trénujeme. Zatím jsem měl štěstí, že jsem měl každý rok českého spoluhráče,“ říká Faksa.

O příchod obránce Poláka, se kterým v létě pravidelně trénuje, se možná Faksa i trochu osobně postaral.

„Já jsem po prvním roce, kdy jsme neudělali play off, říkal mému agentovi, že bychom potřebovali takového hráče, jako je Roman. Těším se a myslím, že to bude fungovat,“ očekává prověřenou opavsko-ostravskou spolupráci v dalekém Texasu Radek Faksa.