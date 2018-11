Zajímavosti z kabiny Dallas Stars: Klobouk, který mění majitele a klubové logo, na které se nešlape

Americký stát Texas a westernový klobouk k sobě patří. Tradic se drží i čeští hokejisti v šatně Dallasu, kde po ranním rozbruslení seděl útočník Radek Faksa a když se stejně jako náš reportér podíval do protilehlého rohu, viděl na poličce černý klobouk se znakem klubu NHL. Dallas 15:05 18. listopadu 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hokejista Martin Hanzal v kabině Dallasu Stars | Foto: František Kuna

„Ten klobouk právě znamená, že ten, kdo ho měl naposledy, ho dá tomu, o kom si myslí, že přinesl nejvíc pro tým, když se vyhraje. Takže když třeba někdo dá dva góly, zblokuje střelu nebo nabudí tým, že vyhraje bitku nebo tak něco, tak ten kluk, co měl klobouk předtím, vždycky rozhodne, kdo ho dostane na další zápas. Je to takové ocenění pro toho hráče,“ popsal reportérovi Radiožurnálu Radek Faksa.

Čili když dá například Radek Faksa hattrick, tak dostane kovbojský klobouk. Co se ale s kloboukem děje dále? Vezme si ho jeho nový dočasný vlastník na rozbruslení nebo se nic takového nedělá?

„Je jen interní tady v šatně. A další zápas, když vyhrajeme, tak já ho zase předám někomu jinému,“ řekl Radek Faksa, sundal si brusle a odešel, stejně jako novináři, a tak v šatně zůstal uprostřed jeden velký kulatý koberec. V průměru má zhruba tři metry a jeden ze zaměstnanců klubu Dallasu ho pomalu začal rolovat.

To už přišel do šatny Martin Hanzal, aktuálně nehraje, na rozbruslení byl déle a našemu reportérovi vysvětlil, co pod kobercem je: „Na zemi je logo Dallasu a po něm nesmí nikdo chodit, tak většinou, když jsou tady novináři nebo někdo, tak na to hodí koberec, aby to nepošlapali. Je to posvátné logo uprostřed šatny, to by měl každý uctívat a neměl by na to nikdo šlapat.“

Když se ale hraje zápas a v kabině jsou pouze hráči a zaměstanci týmu, tak zůstává koberec složený. Dle Martina Hanzala se ale nikdo neodváží na logo stoupnout.

„Když se jde na led, tak to každý obejde nebo překročí a nešlape na to nikdo. Je to v každém týmu, logo uprostřed šatny. My za ten tým hrajeme, takže by to mělo být, nebo je, víc, než to, co máme na zádech, číslo a jméno. Na to logo by se nemělo šlapat,“ upřesnil Martin Hanzal a odešel do sprchy, teď už jen cestou nešlápnout na logo Dallasu.