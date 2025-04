Ze souboje českých gólmanů v NHL vyšel vítězně Vladař, jeho Calgary porazilo Rittichovo Los Angeles

První gól zápasu padl na začátku prostřední třetiny, když se po teči Klapky dostal k puku Nazem Kadri a otevřel skóre. Český útočník odstoupil z utkání ve třetí třetině po nárazu od Kevina Fialy.

Calgary odskočilo v rozmezí 47. až 52. minuty čtyřmi góly na 5:0. Ritticha překonali i dva nováčci Sam Morton a Zayne Parekh, kteří svou premiéru v NHL ozdobili brankou.

