Los Angeles poslalo útočníka Frka na farmu do Ontaria. NHL si zatím nezahraje ani brankář Vladař

Český hokejový útočník Martin Frk zamířil z Los Angeles do Ontaria do nižší AHL. Pětadvacetiletý odchovanec Karlových Varů podepsal po konci angažmá v Detroitu 1. července s Kings roční dvouletou smlouvu. Ta mu zaručuje příjem 700 tisíc dolarů v případě působení v prvním týmu v NHL a poloviční plat při pobytu na farmě. Také brankář Daniel Vladař se přesunul z přípravného kempu Bostonu do Providence do nižší AHL.

Los Angeles/Boston 13:43 25. září 2019