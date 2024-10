Voženílkova švýcarská jízda. Český útočník táhne Zug a v tamní soutěži kraluje hned třem statistikám

Voženílkova bodová jízda začala 5. října, když i díky jeho brance zdolal Zug soupeře z Bernu v poměru 4:2 a od té doby skóroval v každém zápase. Svým desátým gólem v deseti zápasech překonal rekord Billa McDougalla z roku 1997.

Record-breaking streak!



With 10 Goals in 10 Games, Daniel Vozenilek breaks Bill McDougall's legendary record!



Will he make it to 11?



