První draftovanou Evropankou do PWHL byla Pejšová, vybral si ji Boston. Došlo i další Češky

Boston si zvolil jednadvacetiletou Pejšovou jako svou druhou hráčku poté, co získal právo na výběr jako sedmý výměnou s New Yorkem.

„Je pocta vůbec tady být a zažívat to ve skutečném životě. Je to úžasný pocit, nemohu uvěřit, že to je pravda,“ citovala agentura AP Pejšovou, která hraje za švédský klub Lulea.

Jako celkově patnáctá přišla v Saint Paul na řadu Hymlárová. Po pětadvacetileté útočnici působící v týmu St. Cloud University sáhla Minnesota, jež premiérový ročník PWHL vyhrála. Jako třicátou z celkově 42 hráček si zvolilo Toronto čtyřiadvacetiletou útočnici Neubauerovou, která dosud hrála za Brynäs.

V úvodním ročníku PWHL, jež má být obdobou mužské NHL, se představilo celkem pět Češek: v mistrovské Minnesotě Denisa Křížová, v Ottawě pod vedením reprezentační trenérky Carly MacLeodové Kateřina Mrázová, Aneta Tejralová a Tereza Vanišová a v Montrealu Dominika Lásková.

Jedničku draftu udělal nejslabší tým minulé sezony New York ze čtyřiadvacetileté kanadské útočnice Sarah Fillerové, olympijské vítězky z Pekingu a trojnásobné mistryně světa.

Na řadu se dostala i Noemi Neubauerová. 🏒 Poslední česká hráčka na draftu zamířila do Toronta, kde se rovnou zapsala do historie. 🇨🇦 Je totiž vůbec první evropskou hráčkou v sestavě týmu. 👀#narodnitymzen #ceskyhokej #pwhl #toronto pic.twitter.com/shjB7i7Nd2 — Hokejový nároďák žen (@narodnitymzen) June 11, 2024