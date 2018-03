David Cienciala nasbíral v jednom zápase sedm asistencí. 'Sám to nechápu,' říká třinecký útočník

Přihrát na sedm gólů v jediném zápase je mimořádný výkon - v české extralize se to až do neděle nepovedlo nikomu a ve slavné NHL to dokázali jen dva hráči. Billy Taylor z Detroitu v roce 1947 a v 80. letech hned třikrát Wayne Gretzky.

„Smáli jsme se mu, že bude jako Wayne Gretzky a že bude mít rekord na wikipedii. Bude to mít asi taky pěkně drahé,“ připomněl právě výkon nejlepšího hráče hokejové historie Ondřej Kovařčík, který se po přihrávkách Ciencialy trefil hned třikrát a stejně jako jeho spoluhráč bude muset přispět do klubové kasičky.

V samostatné české extralize je dvaadvacetiletý třinecký útočník pátým hráčem, který zaznamenal sedm bodů v jednom duelu. V play-off to před ním dokázal vsetínský Tomáš Sršeň - před 21 lety dal shodou okolností také Pardubicím pět gólů a na další dva přihrál.

„Sám to nechápu, jak to tam napadalo. Já jsem to zažil naposledy snad někdy v šesté nebo sedmé třídě a ještě mi to nedochází,“ vyprávěl po zápase ještě překvapený David Cienciala.

Sedm bodů v jednom utkání zvládl nasbírat i nejslavnější český hokejista Jaromír Jágr. Na konci roku 1999 za Pittsburgh a o tři roky později v dresu Washingtonu tři góly dal a na další čtyři přihrál. Vůbec nejvíc bodů v historii NHL - deset - si připsal tehdejší kapitán Toronta Darryl Sittler, který v roce 1976 proti Bostonu šestkrát skóroval a na další čtyři góly nahrál.