Hokejová extraliga řeší kuriózní gól z nájezdu. Podle Šindlera sudí rozhodli správně

Souboj 4. kola, který svedl dohromady dva do té doby neporažené celky, musely při remízovém stavu 3:3 po 65 minutách rozhodnout až nájezdy. Ve druhé sérii Grígerův pokus vyrazil brankář Marek Mazanec vyrážečkou do vzduchu před sebe, puk ale následně dopadl na hranu a po odrazu o led se doklouzal za brankovou čáru vedle nohy nic netušícího gólmana Východočechů.

„Já viděl rozhodčího, jak roztáhl ruce, tím pro mě nájezd skončil. A najednou byl uznaný gól...,“ divil se potom Mazanec.

Právě to také reklamoval ihned u rozhodčích společně s kapitánem týmu Mountfieldu Radkem Smoleňákem. Objasnění celé situace požadovala rovněž střídačka domácích v čele s koučem Vladimírem Růžičkou, jemuž vše shodou okolností vysvětloval jako první z dvojice hlavních sudích jeho bývalý svěřenec ze Slavie Tomáš Micka. Poté, co se v nájezdech pokračovalo, domácí je vyhráli, přestože z Grígerovy hole inkasovali jako první.

A Šindler potvrdil, že vše proběhlo, jak mělo. „Branka byla uznána správně, neboť kotouč se po dopadu na ledovou plochu a následném odrazu dostal celým objemem za brankovou čáru. Skutečnost, že se po zákroku brankáře zprvu pohyboval zpět, nehraje roli, neboť se tak stalo bez přičinění hráče, který nájezd prováděl. Dráha kotouče, jakkoli neobvyklá, nepředvídatelná a kuriózní, nebyla v rozporu s pravidly,“ uvedl Šindler.

Připustil ale zároveň, že prvotní Mickova signalizace rozpažením rukou, které signalizuje, že gól nepadl, byla předčasná. „Na výsledné rozhodnutí ani regulérnost branky však neměla vliv. Pouze pokud by byla doprovázena písknutím, znamenalo by to, že samostatný nájezd byl ukončen a branka by nemohla být uznána. Na rozhodčí apelujeme, aby s rozhodnutím vyčkali, až je trestné střílení opravdu ukončeno,“ doplnil Šindler.

„Podle nepsaného pravidla nemají píšťalku v podobných případech používat vůbec, protože nelze vyloučit, že kotouč se za brankovou čáru dokutálí se zpožděním například z brankářovy výstroje,“ doplnil Šindler.

V zásadě platí, že trestné střílení je ukončeno tehdy, jestliže puk překročí brankovou čáru, hráč či brankář při něm poruší pravidla, kotouč je v klidu na ledové ploše nebo pod kontrolou brankáře, případně pokud zapíská rozhodčí.